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下月進澳門賭場須測陰 首修博彩法 加入國安條款

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

澳門博彩監察協調局昨天公布，為配合特區政府總體防疫工作，全澳娛樂場7月1日上午7時起新增多項防疫措施，包括顧客、工作人員及公共部門人員入場均須持有48小時內核酸檢測陰性證明，博企工作人員上班前或進入娛樂場前當天快速抗原檢測為陰性等措施。

信報報導，博監局將持續加強對娛樂場的防疫巡查，敦促博企做好各項防疫措施，保障娛樂場內客人與工作人員的健康安全。

此外，澳門特區21年來首度修訂博彩法，加入「國家安全」的條款，可隨時撤銷賭場經營權，防止賭場資金洗錢或流入反政府、從事勾結外國勢力活動，確保「一國兩制」在澳門行穩致遠等。

觀察者網報導，澳門立法會6月21日通過修改「娛樂場幸運博彩經營法律制度」（新「博彩法」），並已於23日起生效，當中新加入了國家安全條款。

其中第45條第1項規定，行政長官在聽取博彩委員會的意見後，可基於「危害國家或澳門特別行政區的安全」等原因解除娛樂場幸運博彩的經營批給。

「新博彩法」還要求，經營娛樂場幸運博彩須不受犯罪影響，並應確保其經營及操作配合澳門特別行政區打擊跨境非法資金流動，以及預防清洗黑錢和恐怖主義的政策及機制。

事實上，澳門特區政府宣布修法之初，在澳門擁有業務的美國賭場公司股票一度受到重挫。

目前澳門的六家持牌博彩企業中，有美資博企「兩個半」之說。除了永利澳門和金沙中國兩個純美資外，美高梅中國則是美國博彩業巨頭美高梅與賭王之女何超瓊成立的合資公司。

新法主要規範，博彩經營牌照（賭牌）批給上限為六個且禁止「轉批給」，批給期限不超過10年（此前是20年），最多可延長3年；「管理公司」（衛星賭場）只能收管理費，不能與娛樂場分享利潤或收取傭金；博彩中介只可為一間承批公司（即持牌博彩公司）服務等。

澳門 防疫 檢測

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