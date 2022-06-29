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香港防疫嚴苛 國際金融論壇多移往新加坡舉行

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港昨天通報新增1685例新冠確診病例，其中1533例為本土感染，152例為境外移入。據衛生官員在記者會上公布，香港再多1例確診死亡個案。香港跟隨中國實行「動態清零」，嚴苛的防控隔離措施嚇怕國際金融業者。外媒報導，今秋多個國際投資論壇會由香港轉移到新加坡或改為線上形式舉辦，香港的國際金融中心地位受到挑戰。

華爾街日報中文網報導，目前香港仍實施嚴格的防控隔離措施，包括入境者要在檢疫酒店隔離7天，但香港的競爭對手新加坡已重新開放。香港防控措施的不確定性，阻礙香港恢復國際樞紐的地位。

報導表示，AVCJ私募股權與創業投資論壇將於11月中旬改在新加坡舉行。主辦單位表示，這是一次面對面在現實世界重新建立聯繫的機會。疫情爆發前，私募市場知名人士每年都會到香港出席這論壇。

另一個通常在香港舉辦的私募股權會議SuperReturn Asia，也將於9月移至新加坡舉行。

此外，中信里昂證券年度投資者論壇將於9月在線上舉行，這是該公司放棄在香港的酒店舉行現場會議後，連續第三年改為線上舉辦此活動。中信里昂證券一名發言人表示，該公司希望明年在香港舉辦一次現場活動。

報導引述知情人士表示，香港金融管理局已邀請全球金融界重量級人士參加可能在11月舉行的國際會議，目前會議細節尚未公布。

知情人士引述一位獲邀參加的跨國銀行負責人說，如果香港仍需要強制隔離，他不會考慮參加，但是否需要隔離並非由香港金管局決定。

知情人士說，赴港的銀行家可申請豁免隔離，但這並非好主意，他們擔心像好萊塢明星妮可基嫚（Nicole Kidman）獲豁免隔離而引發香港民眾憤怒。

香港 新加坡 投資

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