中港ETF通7•4生效 證監會：助港打造ETF樞紐

臨近七一，香港恒生指數28日收市升189點，創下4月4日後收市高位。圖為市民於中環出行。（中新社）

臨近七一回歸，中央陸續送上大禮。中證監昨公布，兩地交易所正式把符合條件的ETF（交易所買賣基金），納入內地與港股市場交易互聯互通機制，互聯互通下的ETF交易將於7月4日開始。香港 證監會表示，「ETF通」的正式實施是重要里程碑，有助香港發展成為ETF樞紐。

綜合大公報、文匯報、香港01等港媒報導，南向港股通ETF初始4支可以交易，包括盈富基金、恒生中國企業、南方恒生科技、安碩恒生科技，北向滬股通ETF共53支、深股通ETF有30支，合計83支入選。

此外，內地修訂新型冠狀病毒肺炎防控方案，將密切接觸者和入境人員隔離管控時間減少一半，加上香港回歸祖國25周年大日子臨近，市場憧憬澳門 及香港未來將同樣放寬檢疫措施，內地與香港通關在望，受多項利好因素支持，投資 者的投資意欲增加，港股連升四天，昨收升189點或0.85%，報22418點，創下4月4日後收市高位。全日成交1759.28億元；當中「北水」流入規模42億元人民幣（約6.2億美元），兩者都繼續保持在偏高水平。

近年中國與香港的ETF市場高速發展，截至2022年3月，於香港上市的ETF約160支，日均成交金額達148億港元（約18.8億美元），按年上升55%，至於中國市場更有超過600多支ETF。

香港證監會行政總裁歐達禮表示，「ETF通」是一個重要里程碑，是互聯互通首度擴展至股票交易以外的領域，將能夠促進香港發展成為ETF樞紐，並凸顯香港在連繫國際資本與內地市場方面肩負的獨特角色。

中國證監會指出，今年5月27日中國證監會、香港證監會發布聯合公告以來，兩地監管機構在 ETF 納入互聯互通的準備工作上通力合作。

目前，相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。投資者應當充分了解兩地市場法律法規、業務規則和實踐操作的差異，審慎評估和控制風險，理性開展互聯互通相關投資。