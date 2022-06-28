我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

林鄭月娥30日關閉香港特首臉書專頁

記者賴錦宏／即時報導
即將卸任的香港特首林鄭月娥。（香港文匯網資料照片）
即將卸任的香港特首林鄭月娥。（香港文匯網資料照片）

即將卸任的香港特首林鄭月娥週二（6月28日）上午發佈最後一則臉書貼文後，表明在本月30日關閉香港特首官方臉書專頁，並祝福「香港明天會更好」。

林鄭月娥在臉書寫道：位於添馬政府總部的行政長官辦公室和屬法定古蹟的禮賓府是她這五年來工作和生活的地方，這裡的同事一直支持著她緊湊的工作節奏，安排她的會議、活動、宴請、起居飲食、保安等，勞心勞力。離別在即，大家都感覺有點不捨。

林鄭月娥說，但天下無不散之筵席，同樣運作了五年，讓她發佈了超過600則貼文的臉書賬號也將於6月30日結束。籍著這最後一則貼文，她在此多謝每一位留意她貼文的香港市民和不少留言分享感受的讀者。

她說，香港回歸中國25週年的重大日子，大陸國家主席習近平將出席慶祝大會暨特區第六屆政府就職典禮，彰顯中央政府對香港特區的重視和關懷。

林鄭月娥提及，她近日在接受傳媒訪問，總結任內工作時，表示習主席（習近平）五年前在香港的重要講話，是她面對嚴峻挑戰時的信心依靠；現在香港由亂轉治，重回「一國兩制」正確軌道，大家期待習主席（習近平）在慶祝香港回歸祖國25週年之際的重要講話，為特區指明方向，助港再上新徵程。

林鄭月娥最後祝福香港明天會更好，也祝願全香港市民生活美滿、事事順利。

香港 林鄭月娥 臉書

上一則

中國入境隔離縮短為「7加3」 迪士尼30日恢復營運

下一則

微信表情符號 炸彈、OK、太陽可當「呈堂證供」

延伸閱讀

拜登習近平究竟何時通話？蘇利文露口風：外長G20先會

拜登習近平究竟何時通話？蘇利文露口風：外長G20先會
習近平將赴港 港警3反恐部隊亮相

習近平將赴港 港警3反恐部隊亮相
白宮：拜登、習近平 未來幾周可能通話

白宮：拜登、習近平 未來幾周可能通話
卡位20大 中國地方官紛紛表態效忠習近平

卡位20大 中國地方官紛紛表態效忠習近平

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀將不復存在。（Getty Images）

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

2022-06-21 00:58

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下