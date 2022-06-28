林鄭月娥30日關閉香港特首臉書專頁

即將卸任的香港特首林鄭月娥。（香港文匯網資料照片）

即將卸任的香港 特首林鄭月娥 週二（6月28日）上午發佈最後一則臉書 貼文後，表明在本月30日關閉香港特首官方臉書專頁，並祝福「香港明天會更好」。

林鄭月娥在臉書寫道：位於添馬政府總部的行政長官辦公室和屬法定古蹟的禮賓府是她這五年來工作和生活的地方，這裡的同事一直支持著她緊湊的工作節奏，安排她的會議、活動、宴請、起居飲食、保安等，勞心勞力。離別在即，大家都感覺有點不捨。

林鄭月娥說，但天下無不散之筵席，同樣運作了五年，讓她發佈了超過600則貼文的臉書賬號也將於6月30日結束。籍著這最後一則貼文，她在此多謝每一位留意她貼文的香港市民和不少留言分享感受的讀者。

她說，香港回歸中國25週年的重大日子，大陸國家主席習近平將出席慶祝大會暨特區第六屆政府就職典禮，彰顯中央政府對香港特區的重視和關懷。

林鄭月娥提及，她近日在接受傳媒訪問，總結任內工作時，表示習主席（習近平）五年前在香港的重要講話，是她面對嚴峻挑戰時的信心依靠；現在香港由亂轉治，重回「一國兩制」正確軌道，大家期待習主席（習近平）在慶祝香港回歸祖國25週年之際的重要講話，為特區指明方向，助港再上新徵程。

林鄭月娥最後祝福香港明天會更好，也祝願全香港市民生活美滿、事事順利。