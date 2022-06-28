香港牙醫流失嚴重 根管治療要等39個月

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 過去一年有3100名醫護流失，令人擔憂，根據最新數字，衛生署牙醫職系3年累計流失64人，近2個月內逾10人離職；而最新空缺增七成，空缺率達16.2%，再創新高。署方承認人手流失及第5波疫情 有「嚴重影響」，市民如要進行杜牙根(又稱根管治療)等療程，最長要等39個月。

晴報報導，業內人士指，政府牙科醫生升遷機會少，加上薪酬脫離市場價，均令人手流失加劇。

報導指出，衛生署牙醫職系離職人數由2020/21年度的15人，增至2021/22的39人；截至今年6月1日，即2022/23財政年度僅2個月已有10人辭職。退休 者占比由約27%，逐年降至10%，出現非正常流失。

2022/23年度署方的牙醫職系最新空缺為60人，空缺率達16.2%，創近3年新高，遠超過對上兩個年度的10人和34人。本報翻查立法會文件，截至今年2月，衛生署牙醫職系實際員額（即在職人數）僅322人，較上一年度的349人更少。

資深牙醫指，港府早年裁減高級及顧問級牙醫崗位後，未有填補，升遷有瓶頸，有牙醫於1988年入職後從未升職，加上公務員宣誓及移民效應，近年不少人提早退休，甚至重投私人巿場。且政府牙科培訓著重基本功，新人難參與箍牙、拔智慧齒等較複雜療程，對畢業生吸引力亦減，加上疫下執業試叫停2年，每年變相少15至20名海外培訓牙醫加入，均加劇人手荒。