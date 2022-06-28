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因應習近平港訪 深圳高鐵二次安檢

記者賴錦宏╱綜合報導
有消息稱，習近平訪香港將住深圳，不會住香港。圖為亞洲最大地下高鐵站，廣深港高鐵的深圳羅福站。（新華網）
有消息稱，習近平訪香港將住深圳，不會住香港。圖為亞洲最大地下高鐵站，廣深港高鐵的深圳羅福站。（新華網）

國家主席習近平初定6月30日及7月1日赴港出席香港回歸25周年活動，但即日往返深圳，不會在港過夜。內地提升深圳安保層級，福建多地和廈門高鐵站宣布，前往深圳的高鐵列車乘客，必須接受二次安檢。

福州日報引述福州火車站消息報導，自6月26日起至7月2日，在福州站、福州南站乘坐動車前往深圳方向的旅客需接受二次安檢。當局籲請乘坐深圳方向列車的旅客至少在票面開車時間40分鐘之前到達車站。

據瞭解，二次安檢是指旅客在持票進入火車站候車廳前，包括行李、人員等需要先經過一次固定安檢儀的檢查。此後，工作人員還將在劃定的安檢區域，使用不同的安檢儀器結合人工手檢，再進行第二次安全檢查。

據廈門火車站消息，自6月26日上午8時至7月2日晚上8時，廈門站、廈門北站將對前往深圳方向的旅客進行二次安檢。由於二次安檢需要一定時間，請廣大旅客提前到站，以免耽誤行程。

新華社稍早前報導，習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。官媒未像5年前那樣提及「赴港視察」或赴港日期，也未說明習近平是親臨香港還是視訊出席。如果習近平親自赴港，這將是他自2020年1月新冠疫情大規模爆發後首次離開中國本土。

香港政界猜測，習近平是否僅視訊出席典禮。消息人士透露，新華社的公布的確「留有餘地」；雖然香港疫情反彈，但習近平非常關心香港，在回歸25周年這個大日子，他很希望能親身出席慶典，除非出現不可預測的情況，他初步定在6月30日及7月1日到港，但不會留港過夜，而是即日來回深圳。

香港 習近平 疫情

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