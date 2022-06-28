習近平將赴港 港警3反恐部隊亮相

香港警隊三支反恐部隊7月1日起換裝。鐵路應變部隊的新制服為灰色(左)、反恐特勤隊的新制服為淺藍色(中)、機場特警隊的新制服為深藍色(右)。(取材自微博)

國家主席習近平 出席香港 七一活動，赴港之說成主流。港府消息說仍待北京通知，但已對習預定到訪地方實施高度保安，多名有機會近距離接觸領導人的政府現屆及候任主要官員，昨起陸續入住酒店，採閉環式管理隔離居住；港警三支反恐隊也換了新裝，因習近平要搭乘高鐵到港，港警鐵路應變隊更首度亮相。

香港七一上午將舉行「慶祝香港回歸25周年大會暨第6屆政府就職禮」，晚上將舉辦文藝晚會。目前傳說習近平要赴港，上午出席大會和演講，下午參觀香港西九文化區、香港科學園。

香港建制派人士連日放風，指習近平將在7月1日發表重要演說，港區全國人大代表田北辰說，習會提出有關香港未來25年可發揮的優勢。他期望，習近平可提及香港繼續鞏固金融及貿易中心、與外國接軌的定位。

目前有說習近平7月1日晨搭高鐵到港，也有說他6月30日即先到，現任特首林鄭月娥 訂於6月30日在香港禮賓府設晚宴招待習近平，屆時現屆及候任主要官員都會出席；然後習近平當晚回深圳，7月1日再來。

香港警方也作出高規格保安部署，暫定維持至7月2日止。除在活動場地香港會展附近布防，昨起加強維多利亞港水域巡邏。傳說習近平要去參觀的西九文化區戲曲中心，附近港鐵站出口已封閉，附近亦有軍裝警員駐守。

港警也提前以換服裝為由，亮相香港警察的三支「反恐戰術部隊」，包括機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊，他們7月1日將著新裝上街，執行反恐鎮暴任務。鐵路應變隊會主力到鐵路車站巡邏，維持全港鐵路範圍的治安，防範和應對所有恐襲和大型事故。

將出席慶祝大會暨第六屆政府就職典禮的港府現屆及候任主要官員，已提早於27日入住酒店，作好防疫隔離。明報報導，到場的包括財經事務及庫務局長許正宇、保安局長鄧炳強、運輸及房屋局長陳帆；特首林鄭月娥及教育局長楊潤雄晚上10時許抵達。其中陳帆攜同裝有外賣食物膠袋，膠袋上貼有單據，也有官員攜同禮服。鄧炳強一度在抵達酒店後離開，約20分鐘後折返酒店。