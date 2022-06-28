我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

習近平將赴港 港警3反恐部隊亮相

香港新聞組╱香港28日電
香港警隊三支反恐部隊7月1日起換裝。鐵路應變部隊的新制服為灰色(左)、反恐特勤隊的新制服為淺藍色(中)、機場特警隊的新制服為深藍色(右)。(取材自微博)
香港警隊三支反恐部隊7月1日起換裝。鐵路應變部隊的新制服為灰色(左)、反恐特勤隊的新制服為淺藍色(中)、機場特警隊的新制服為深藍色(右)。(取材自微博)

國家主席習近平出席香港七一活動，赴港之說成主流。港府消息說仍待北京通知，但已對習預定到訪地方實施高度保安，多名有機會近距離接觸領導人的政府現屆及候任主要官員，昨起陸續入住酒店，採閉環式管理隔離居住；港警三支反恐隊也換了新裝，因習近平要搭乘高鐵到港，港警鐵路應變隊更首度亮相。

香港七一上午將舉行「慶祝香港回歸25周年大會暨第6屆政府就職禮」，晚上將舉辦文藝晚會。目前傳說習近平要赴港，上午出席大會和演講，下午參觀香港西九文化區、香港科學園。

香港建制派人士連日放風，指習近平將在7月1日發表重要演說，港區全國人大代表田北辰說，習會提出有關香港未來25年可發揮的優勢。他期望，習近平可提及香港繼續鞏固金融及貿易中心、與外國接軌的定位。

目前有說習近平7月1日晨搭高鐵到港，也有說他6月30日即先到，現任特首林鄭月娥訂於6月30日在香港禮賓府設晚宴招待習近平，屆時現屆及候任主要官員都會出席；然後習近平當晚回深圳，7月1日再來。

香港警方也作出高規格保安部署，暫定維持至7月2日止。除在活動場地香港會展附近布防，昨起加強維多利亞港水域巡邏。傳說習近平要去參觀的西九文化區戲曲中心，附近港鐵站出口已封閉，附近亦有軍裝警員駐守。

港警也提前以換服裝為由，亮相香港警察的三支「反恐戰術部隊」，包括機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊，他們7月1日將著新裝上街，執行反恐鎮暴任務。鐵路應變隊會主力到鐵路車站巡邏，維持全港鐵路範圍的治安，防範和應對所有恐襲和大型事故。

將出席慶祝大會暨第六屆政府就職典禮的港府現屆及候任主要官員，已提早於27日入住酒店，作好防疫隔離。明報報導，到場的包括財經事務及庫務局長許正宇、保安局長鄧炳強、運輸及房屋局長陳帆；特首林鄭月娥及教育局長楊潤雄晚上10時許抵達。其中陳帆攜同裝有外賣食物膠袋，膠袋上貼有單據，也有官員攜同禮服。鄧炳強一度在抵達酒店後離開，約20分鐘後折返酒店。

隨著7月1日愈來愈近，香港道處都掛滿慶祝回歸25周年的旗幟。圖為民眾在滿是區旗和...
隨著7月1日愈來愈近，香港道處都掛滿慶祝回歸25周年的旗幟。圖為民眾在滿是區旗和國旗的大樓前合影。(路透)

香港 習近平 林鄭月娥

上一則

熬過「新疆棉風波」 H&M不敵封控 關上海旗艦店

下一則

北京「未來5年」仍控疫？ 官媒急刪字

延伸閱讀

20大前夕 中共政壇掀效忠習近平熱潮

20大前夕 中共政壇掀效忠習近平熱潮
白宮國安顧問：預期拜登、習近平數周內將對話

白宮國安顧問：預期拜登、習近平數周內將對話
20大前收到854萬條建言 習：透過網路 問需於民、問計於民

20大前收到854萬條建言 習：透過網路 問需於民、問計於民
習近訪港行程未定 警加班戒備 灣仔設核心保安區 科學園守衛森嚴

習近訪港行程未定 警加班戒備 灣仔設核心保安區 科學園守衛森嚴

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀將不復存在。（Getty Images）

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

2022-06-21 00:58

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下