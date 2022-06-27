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習近訪港行程未定 警加班戒備 灣仔設核心保安區 科學園守衛森嚴

香港新聞組／香港27日電
這張必用 香港回歸25周年，習近平訪港行程未定，警務處開始部署警力，圖為警員在金紫荊廣場巡邏。(美聯社)
這張必用 香港回歸25周年，習近平訪港行程未定，警務處開始部署警力，圖為警員在金紫荊廣場巡邏。(美聯社)

中國國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮。據悉，習近平初訂6月30日及7月1日赴港出席活動，但會即日來回深圳，不會在港過夜。

為確保25周年慶祝大會暨第六屆政府就職典禮順利完成，政府現屆及候任主要官員，需要提早今日開始入住酒店，以免透過家人感染。據星島日報報導，警方為確保慶典保安萬無一失，除七一當日總動員行動，人員最快今日開始由「三更」變「兩更」，全體警員改為12小時「兩更制」，西九龍站將囤重兵佈防，特警隊高調巡邏。

明報報導，習近平一旦到港，很大機會參觀西九龍文化區及科學園，因為發展局長黃偉綸（候任副財政司長）、創科局長薛永恒昨天到場視察。據知科學園會在6月30日起實施保安檢查站，並派駐大量警員駐守，所有經創新路進出的人士及車輛，均必須出示住戶證或員工證，在確認身分才可通過。

停泊於香港南區香港仔避風塘的漁船懸掛國旗及區旗，當中一艘漁船上樹立大型傳統花牌，...
停泊於香港南區香港仔避風塘的漁船懸掛國旗及區旗，當中一艘漁船上樹立大型傳統花牌，慶香港回歸祖國25周年。 (中新社)

多名建制派則預料，習近平將在7月1日發表重要演說，談及香港回歸25年的發展，並對香港未來發展給予重要指示。

基本法委員會副主任譚惠珠預計，習近平會就香港發展及一國兩制發表演說，寄語大家耐心等待。全國人大前常委范徐麗泰稱，習每次訪港都提到香港發展，相信他今次會強調一國兩制的重要。范太向傳媒表示，50年不變只是寫在「基本法」，指這不是一個限期而是初階，將來一定會繼續下去， 除非「一國兩制」做得不好。

全國政協委員黃國相信，習近平一定會對香港發表重要指示，回顧過去25年的一國兩制實踐經驗，為未來給予重要、明確清晰的指導及意見，他期望，中央給予宏觀意見後，港府能更主動實踐，特別是如何與內地配合及合作。港區全國人大代表田北辰相信，香港踏入由亂及治的新時期，習會發表有關香港未來25年可發揮的優勢。他期望，習近平可提及香港繼續鞏固金融及貿易中心、與外國接軌的定位，並明白港人對通關的殷切，以便新政府處理對外、與內地通關的事宜。

香港01報導稱，警隊會在灣仔設兩層級「保安區」，所有人在核心區內必須通過安檢及出示證件，入境大樓一帶的保安區就嚴禁人群聚集；而盛傳有領導人會到訪的科學園守衞森嚴，即將實施所有人及車輛須通過保安檢查站，該區的公眾碼頭和單車徑會封閉，附近一帶道路會改道。

現時雖未知領導人在港行程，但警方就多個潛在「視察景點」作出部署，警方G4已視察有關場地，其中一個盛傳到訪的科學園，據知會在6月30日起實施保安檢查站，並派駐大量警員駐守，所有經創新路進出的人士及車輛，均必須出示住戶證或員工證，在確認身分才可通過；公眾碼頭、行人路及單車徑將全線封閉，所有人士必須通過安檢；進入範圍的車輛不准停車，個別道路亦會改道。

香港黃大仙祠26日舉行嗇色園「慶回歸25載升旗禮暨黃大仙祠升旗台啟用禮」，成為香...
香港黃大仙祠26日舉行嗇色園「慶回歸25載升旗禮暨黃大仙祠升旗台啟用禮」，成為香港首間建有升旗台的宗教場所。(中通社)

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