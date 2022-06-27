我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

鄧炳強：香港受三大風險威脅 盼23條速立法

香港新聞組／香港27日電

香港保安局局長鄧炳強表示，當前香港面對外部勢力侵擾等三大風險，希望盡快為「基本法」第23條立法，讓香港能應對現在或未來的國家安全挑戰。

中國新聞網昨天在「香港回歸25周年」系列報導刊出鄧炳強專訪。他表示，香港國安法頒布以來，在「愛國者治港」原則下，香港已經實現由亂到治；雖然香港社會恢復穩定，但風險依然存在。

鄧炳強指出，當前面對三大風險，首先是本土恐怖主義，這在2019年之前是沒有的，包括「孤狼式」的個人反社會行為，產生一些破壞或襲擊行為。其次是一些小組形式出現的恐怖小組，包括製作一些爆炸品，在公眾交通的地方放炸彈；第三則是一些外部勢力，包括在香港一些代理人，利用人為方法影響香港穩定，進而影響國家穩定。

鄧炳強表示，保安局將從各方面努力防範風險，維護國家安全。一旦有證據證明有人違反香港國安法或其他法律，危害國家安全，肯定要執法。他希望盡快為「基本法」第23條立法，補充香港國安法不能涵蓋的情況。

他指出，相關研究工作正在進行，希望能夠盡快立法，以幫助應對未來可能涉及的國家安全風險。

鄧炳強昔受訪時曾表示，當局研究在第23條立法中加入間諜罪。香港國安法對勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪主要針對「代理人」，但對真正的外國間諜「沒有怎麼涵蓋到」，修例風波（反送中運動）發生至今，很多證據顯示香港存在間諜活動。

基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

「早安世界」報導，2019年香港爆發「反送中」運動並出現「港獨」思潮後，中國全國人大2020年主動為香港訂定國安法，但只納入23條部分規定，其餘留待港府自行立法。

香港 間諜 反送中

上一則

疫情飆 澳門全民核酸 香港恐攀新高

下一則

「華人洋人都看不懂」成都換拼音版招牌 生意掉3成

延伸閱讀

港媒：習近平赴港兩日當天返回深圳住宿 不在港過夜

港媒：習近平赴港兩日當天返回深圳住宿 不在港過夜
爭奪國會與墮胎權立法 期中選舉成全民公投

爭奪國會與墮胎權立法 期中選舉成全民公投
香港移民潮再起 近3年來逾10萬人出走

香港移民潮再起 近3年來逾10萬人出走
香港回歸25周年 歷史圖片展吸睛

香港回歸25周年 歷史圖片展吸睛

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀將不復存在。（Getty Images）

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

2022-06-21 00:58
遼寧艦上的驅鳥兵。(取材自央視軍事)

持槍巡邏甲板護艦載機 航母驅鳥兵身負重任

2022-06-22 09:00

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部