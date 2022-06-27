迎七•一警戒… 國安處5天拘9人 12幅五星旗遭塗污

國安處26日在長沙灣及柴灣分別拘捕兩名男子，檢獲軍刀及仿製槍械等證物。（取材自港府新聞處）

香港 特區成立25周年兼「港區國安法 」生效兩周年臨近，警務處國安處近日採取行動，自上周三起5日內分別拘捕9人，包括昨天在長沙灣及柴灣執法時拘捕的兩人。昨日被捕者分別是31歲蔡姓及53歲陳姓男子，警方稱，在兩人住所檢獲曾用作發布煽動意圖信息的電子通訊器材、電腦、軍刀及一支仿製槍械。

明報報導，警方指兩人涉嫌「作出具煽動意圖的行為」、「管有仿製火器」、「管有攻擊性武器」及「無牌管有無線電通訊器具」，均被扣查。

報導指出，上周三至昨天前已有7人被國安處拘捕，其中於6月24日被拘的兩名男子，有報道指他們涉嫌與5月23日被捕的一家三口「製造爆炸品」案有關；本月22及23日被捕3人，警方指稱他們是國安處3月搗破「集英楊武堂」的「殺鬼敢死隊」訓練班的男學員，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」；本月23日兩名男子被捕，警方指他們涉多次在社交平台發布具引起或加深香港不同階層的惡感及敵意，以及煽惑他人使用暴力的煽動意圖帖文，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」。

香港01報導，為慶祝回歸25周年，不少地方掛上國旗(五星旗 )和區旗，其中「井字型公屋」的牛頭角坪石邨一片「旗海」，邨中走廊鋪天蓋地掛上國旗和區旗，昨晨，藍石樓及金石樓被發現多面國旗被塗污及盜走。

警方昨晨接獲屋邨保安報案，發現藍石樓及金石樓走廊所懸掛的國旗懷疑被塗污，亦有國旗不見了。警方到場調查，經點算後發現有12幅國旗懷疑被塗污，藍石樓及金石樓亦各有一幅國旗懷疑被盜去。現場可見，有中國五星紅旗中的星星位置被噴黑，警員將被塗污的國旗取走。亦有不少用作綁欄的繩子被解開或剪斷，國旗垂在半空。警方將案件列作侮辱國旗及盜竊，交由秀茂坪警區刑事調查隊第三隊跟進，暫時未有人被捕。