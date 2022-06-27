我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

迎七•一警戒… 國安處5天拘9人 12幅五星旗遭塗污

香港新聞組／香港27日電
國安處26日在長沙灣及柴灣分別拘捕兩名男子，檢獲軍刀及仿製槍械等證物。（取材自港府新聞處）
國安處26日在長沙灣及柴灣分別拘捕兩名男子，檢獲軍刀及仿製槍械等證物。（取材自港府新聞處）

香港特區成立25周年兼「港區國安法」生效兩周年臨近，警務處國安處近日採取行動，自上周三起5日內分別拘捕9人，包括昨天在長沙灣及柴灣執法時拘捕的兩人。昨日被捕者分別是31歲蔡姓及53歲陳姓男子，警方稱，在兩人住所檢獲曾用作發布煽動意圖信息的電子通訊器材、電腦、軍刀及一支仿製槍械。

明報報導，警方指兩人涉嫌「作出具煽動意圖的行為」、「管有仿製火器」、「管有攻擊性武器」及「無牌管有無線電通訊器具」，均被扣查。

報導指出，上周三至昨天前已有7人被國安處拘捕，其中於6月24日被拘的兩名男子，有報道指他們涉嫌與5月23日被捕的一家三口「製造爆炸品」案有關；本月22及23日被捕3人，警方指稱他們是國安處3月搗破「集英楊武堂」的「殺鬼敢死隊」訓練班的男學員，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」；本月23日兩名男子被捕，警方指他們涉多次在社交平台發布具引起或加深香港不同階層的惡感及敵意，以及煽惑他人使用暴力的煽動意圖帖文，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」。

香港01報導，為慶祝回歸25周年，不少地方掛上國旗(五星旗)和區旗，其中「井字型公屋」的牛頭角坪石邨一片「旗海」，邨中走廊鋪天蓋地掛上國旗和區旗，昨晨，藍石樓及金石樓被發現多面國旗被塗污及盜走。

警方昨晨接獲屋邨保安報案，發現藍石樓及金石樓走廊所懸掛的國旗懷疑被塗污，亦有國旗不見了。警方到場調查，經點算後發現有12幅國旗懷疑被塗污，藍石樓及金石樓亦各有一幅國旗懷疑被盜去。現場可見，有中國五星紅旗中的星星位置被噴黑，警員將被塗污的國旗取走。亦有不少用作綁欄的繩子被解開或剪斷，國旗垂在半空。警方將案件列作侮辱國旗及盜竊，交由秀茂坪警區刑事調查隊第三隊跟進，暫時未有人被捕。

香港 五星旗 港區國安法

上一則

保5困難 中國今年GDP成長率估4.7% 盼下半年反彈

下一則

疫情飆 澳門全民核酸 香港恐攀新高

延伸閱讀

國際跨性別選美 台灣佳麗國旗裝吸睛

國際跨性別選美 台灣佳麗國旗裝吸睛
耗時10年 金門大橋10月通車…金廈大橋？交長：涉國安

耗時10年 金門大橋10月通車…金廈大橋？交長：涉國安
涉賣淫與無證按摩 法拉盛華女又被捕

涉賣淫與無證按摩 法拉盛華女又被捕
涉國安？ 特斯拉7月起禁入北戴河 習近平訪成都時也遭禁

涉國安？ 特斯拉7月起禁入北戴河 習近平訪成都時也遭禁

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀將不復存在。（Getty Images）

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

2022-06-21 00:58
遼寧艦上的驅鳥兵。(取材自央視軍事)

持槍巡邏甲板護艦載機 航母驅鳥兵身負重任

2022-06-22 09:00

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部