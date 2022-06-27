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疫情飆 澳門全民核酸 香港恐攀新高

香港特派員李春／香港27日電
澳門爆疫後疫情升溫，當局決定27日起一連兩日推澳門全民核酸。(中通社)
澳門爆疫後疫情升溫，當局決定27日起一連兩日推澳門全民核酸。(中通社)

澳門爆疫後疫情升溫，當局決定27日起一連兩日推澳門全民核酸。正在籌備慶特區25年和迎接中共領導人的香港，衛生當局說疫情疫情正緩慢上升，有機會再突破更高水平。

澳門疫情持續升溫，澳門應變協調中心說，25日新增71宗新冠病毒本土個案，其中57人在社區發現，這一輪疫情病例數增至261宗、年齡由8個月到89歲。

澳門社會文化司司長歐陽瑜說，澳門政府決定27日早上9點起，一連兩天進行第三輪全民核酸檢測。星期天澳門方面與廣東鍾南山院士團隊開會，團隊表示BA.5病毒傳播力非常強，認為澳門作出了迅速的應對。但由於感染規模上升迅速，需要進一步增加核檢點，盡快撲滅疫情。

歐陽瑜說，澳門本輪疫情的第三次全民檢測，將在28日傍晚6時結束。澳門市民須事前預約時間，亦會增加核酸檢測點，減少檢測站人群流量。市民出門前往採樣前，必須先自行進行快速檢測並呈報結果，否則不能進入檢測站。每人將獲發5個抗原檢測包和KN95口罩，以備需要時統一使用。

香港正在全港性的籌備七一大慶，香港衛生當局星期天宣布，香港新增1917宗新冠病毒確診個案，其中本地感染有1799宗，輸入個案有118宗，沒有新增死亡個案。

香港疫情的新發展，是有醫院中醫護人員和病人證實染疫，香港威珽斯親王醫院臨床腫瘤科病房累計六宗確診，都在其男女混合病房，最新證實多一名護士和一名病人服務助理確診。香港醫管局表示，仍在調查感染源頭，病房已經暫停接受新症和探訪，並徹底消毒清潔，會密切監察病房病人和員工狀況。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，香港疫情正緩慢上升，有機會再突破更高水平。

澳門 疫情 香港

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