港媒環境丕變 記協修改會章降低解散門檻

陳朗昇（左）連任香港記者協會主席。（取材自臉書）

新聞自由惡化下，香港 記者協會昨天在會員大會中通過修改會章，將解散門檻由原先的六分之五會員同意，降為二分之一。會中連任的主席陳朗昇說，會不時檢視狀況決定是否啟動解散。

綜合商業電台、香港01等媒體報導，陳朗昇會後告訴媒體，有會員對於過去一年香港傳媒陸續停止營運感到擔憂，這次修改會章，是讓記協一旦需要解散，能有更大的靈活性。

他說，記協會不時檢視情況，以決定是否有需要啟動程序。目前未能交代在什麼情況下會解散，也暫未聽到會員有解散傾向。

記協6月初接獲香港職工會登記局要求，須就涉嫌與「職工會條例」或會章不符的活動提供資料。陳朗昇表示，記協做事一向合情、合理、合法，會如實作答，也相信這是正常程序，並非官方施壓。

原本是記協主席的陳朗昇，在會中連任，他是本次唯一參選的候選人。5月曾表態不積極尋求連任的他，昨天受訪時表示，因為直到最後一刻都沒人參選，才再度出馬。他明白擔任主席的風險，但過去一年都承擔著，多做一年也差不了多少。

陳朗昇本次競選的政綱提到，將竭力保持記協「有尊嚴地存在」，「保會保人」。

陳朗昇10月將赴英國 參加學人計畫，他受訪時說，將根據會章在離港時，由執委會選出代主席。

國安法生效後，香港媒體環境丕變，去年蘋果 日報，和陳朗昇原任職的立場新聞高層先後被捕，公司關停；眾新聞等媒體也先後結業，亦有記者遭控罪。記協4月曾召開特別會員大會，討論修改解散門檻。