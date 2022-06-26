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出席七一慶典 習近平赴港或有備案 不排除視訊出席

香港特派員李春／香港26日電
習近平（左） 2017年7月1日訪問香港，右為當時香港新任特首林鄭月娥。（美聯社資料照片）
習近平（左） 2017年7月1日訪問香港，右為當時香港新任特首林鄭月娥。（美聯社資料照片）

中國官方公布，習近平將出席「香港回歸25周年大會和香港特區第六屆政府就職典禮」。香港現任和候任特首均表示感謝，港府即日起強化活動場地的保安。但香港方面也注意到，與過去不同，今次沒交代習近平是否「赴香港」，疑似有視訊出席等備份方案。

按中國官式公布，習近平將以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席的身分，出席「慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮」。

香港特首林鄭月娥稱，習近平出席慶祝大會和就職典禮，充分彰顯北京當局對香港的重視和支持，她代表港府致以衷心感謝。候任特首李家超也說，習近平出席香港活動，正值香港從「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時刻，意義重大。

香港回歸25周年，觀塘坪石邨金石樓天井掛滿五星旗和香港區旗。（中通社）
香港回歸25周年，觀塘坪石邨金石樓天井掛滿五星旗和香港區旗。（中通社）

在有香港候任和連任的主要官員新冠確診後，習近平是否將赴港，傳出多種說法。香港方面注意到，與五年前習近平訪港的官方稿相較，今次公布中沒有習近平「赴香港」的字眼，亦沒說期間會「視察香港特別行政區」。

習近平（右一） 2017年7月1日訪問香港，為當時香港新任特首林鄭月娥（右二）的...
習近平（右一） 2017年7月1日訪問香港，為當時香港新任特首林鄭月娥（右二）的新內閣宣誓監誓。（美聯社資料照片）

港澳研究會副會長劉兆佳說，今次未提習近平「赴港」或「視察」等字眼，是想保留空間，在必要時作出調整，更重要的是疫情以來未外訪的習近平，將離開內地到港出席活動，反映對香港重視。按常理推測，習近平會親自到香港主持相關儀式，有關工作難以透過視訊方式處理。

全國人大代表葉國謙說，由於疫情影響，新華社報導未明言習近平會否赴港。他認為，如無特殊情况，習近平七一將親身到港出席活動。香港昨天新增1794宗陽性個案，包括1680宗的本地感染。

香港區全國人大常委譚耀宗稱，公布習近平出席活動的消息，說明習十分關懷香港，無論以什麼形式出席都對新班子上任影響不大，最重要是確保防疫及安保工作妥善。習近平的談話，將包含北京當局對港政策和香港未來發展的指示。

無論習近平是否到香港，25日起香港進入高度保安。在預定舉行大會的灣仔會展中心，主要道路已封閉並設置兩公尺高的水馬陣，附近有警車戒備。因傳說習近平到訪會乘坐高鐵出入，香港高鐵站多個出入口已落下鐵閘，附近亦有警車巡邏。

香港警方昨首次出動內地進口的新裝甲車「劍齒虎」，駛至香港立法會及港府總部一帶，並調動約20名反恐特勤隊和50多機動部隊人員到場巡邏。

香港 習近平 北京

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