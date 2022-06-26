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香港移民潮再起 近3年來逾10萬人出走

記者廖士鋒、陳政錄／香港26日電
英國今年1月公布的抽樣調查結果，申請「英國國民（海外）護照」的港人，約八成年齡介於25到54歲，擁有學士學位者將近七成。（路透）
英國今年1月公布的抽樣調查結果，申請「英國國民（海外）護照」的港人，約八成年齡介於25到54歲，擁有學士學位者將近七成。（路透）

1984年底，「中英聯合聲明」正式簽署，確認北京當局將於1997年7月1日對香港恢復行使主權，隨即在香港引發一波移民潮。20多年後，因2019年的反送中運動，以及北京隨之而來推出港區國安法並強調對香港落實「全面管治權」後，香港再度掀起新一波移民潮。數據顯示，近三年來至少有十餘萬港人選擇了離開，原本的殖民母國──英國則是港人移民首選地。

依據英國內政部「英國國民（海外）護照」統計，光是去年1月底到今年3月底，有12萬餘份申請，核發約9.3萬份，其中六成五是港人，換算下來就有約6萬人。

同樣是英語系國家的加拿大移民部統計，去年就有2萬2508名港人獲得加拿大永久居留權、工作許可或學習簽證；澳洲內政部資料則指出，2019年至2021年，授予港人永久簽證為5703人、臨時簽證13萬8009人，澳洲政府去年底還推出「避風港政策」，給予港人得以透過工作、求學移民的便利通道。

根據英國今年1月公布的抽樣調查結果，申請「英國國民（海外）護照」的港人，約八成年齡介於25到54歲，擁有學士學位者將近七成。職業上，專業人員、輔助專業人員和經理級以上者，合計占比達到76%。

台灣原本也是港人海外移民熱門地之一，但由於台灣基於國安考量不斷緊縮港人移居、移民台灣的相關規定，因此儘管近三年赴台港人增加，但遠不如英國、加拿大、澳洲等國。

日前在香港舉行的第三屆「國際移民及置業博覽」，根據主辦單位調查，去年及今年分別只有7%及8%的受訪者有意移民台灣。

香港大都會國際移民項目部經理李冬妮接受美國之音採訪時表示，港人移民台灣呈現下降趨勢，可能與台灣當局審批投資移民越來越嚴格，所需時間愈來愈長等因素有關。

移民 香港 英國

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