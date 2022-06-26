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回歸25年 香港金融中心從「國際化」蛻變成「大陸化」

記者林則宏／香港26日電
7月1日為香港回歸25周年，最近香港各地隨處可見慶祝的橫幅。（美聯社）
7月1日為香港回歸25周年，最近香港各地隨處可見慶祝的橫幅。（美聯社）

香港即將迎來特區成立25周年，7月1日開始，香港進入「武官治港」時代，這也被視為是北京當局對香港進行「二次回歸」取得的階段性成果。但有專家預期，只要中國經濟持續發展，香港仍會是亞洲的金融中心。只不過在結構上會更為依附於中國， 逐漸從「國際化」的金融中心蛻變成「大陸化」的金融中心。

就在香港即將慶祝主權移交25周年之際，彭博報導，瑞銀兩名派駐香港的高層已離職。招銀國際也傳出，過去數周至少有兩名副總裁和數名經理離職。香港近年來金融人才流失成為各方關注焦點，早前即傳出美國銀行、花旗集團等外資金融機構已將部分高階員工調往新加坡

事實上，香港金融專才流失不只出現在業界。香港金融管理局總裁余偉文早前受訪時也不諱言，該局去年人員流失率達到7%，高於以往年均3%至4%。香港證監會主席雷添良今年稍早在立法會上也表示，證監會去年人員流失率達12%，2020年則為5.1%。

金融專才紛紛「棄港」，究竟與2019年反送中運動後香港政治、社會情勢發生巨變有關？還是由於2020年疫情爆發後，香港採取嚴格防疫措施所致？2005年就到香港外資金融機構任職的台灣人Alex認為，這是多重因素加乘結果，單一因素不至於導致這麼多人都決定離開。

跨國專業人才紛紛決定遠離，會否衝擊香港長久以來國際金融中心的地位？來自香港的台灣淡江大學中國大陸研究所副教授李志強並不這麼認為。他指出，香港民主化進程因國安法受創，人權保障及政治自由也令外界憂心，但這都無礙於香港維持其金融中心地位。

李志強表示，對於資本逐利的外商而言，穩定的政經環境比民主及人權更重要。只要無損其他經營上的權利，在港外商不會太計較被限制的「反中」自由。

Alex也認為，只要人民幣無法自由兌換，香港作為中國大陸金融與資本對外窗口的地位，短時間內都不會動搖；只要外資金融機構還想從中國這個全球第二大經濟體分到一杯羹，就得繼續在香港設有據點。

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