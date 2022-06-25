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習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

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港疫情再起、官員染疫…..習近平七一仍將出席回歸慶典

香港新聞組╱香港25日電
圖為習近平2017年訪港，當時將卸任的特首梁振英、新任特首林鄭月娥陪同。（路透）
圖為習近平2017年訪港，當時將卸任的特首梁振英、新任特首林鄭月娥陪同。（路透）

7月1日香港將迎接特區政府成立25周年，外界一直高度關注國家主席習近平會否親自出席相關慶祝活動。新華社今天發布，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。

香港七一將舉行新任政府班子的宣誓儀式，按例會由北京主要領導人監誓。在為此安排的防疫檢測中，證實兩名候任主要官員確診，引來習近平等北京領導人會否更改南下安排的疑雲。但據香港01報導，央視已在西九高鐵站設控制台，北京領導人可能會乘高鐵到訪香港。

據香港01報導，有收到消息稱，七一當天西九高鐵站將有特別安排。報導指出，23日晚在高鐵站外，發現站內有大量錄影器材，包括轉播用影音控制台等，工具箱上有「中央廣播電視總台」字樣，以及該台英文簡稱「CMG」的標誌。根據港區人大代表田北辰說法表示，估計若北京領導人訪港，只會即日來回，有可能先到深圳或廣州，翌日一早乘高鐵抵港。

港府候任政務司長陳國基、連任的政制及內地事務局長曾國衞，兩人23日的核酸檢測結果為陽性，確診新冠病毒。香港衛生防護中心昨公布，香港再新增1800多例新冠陽性個案。但對兩名主要官員陳國基、曾國衞染疫詳情，包括接觸史、香港政府總部有否出現傳播等，衛生防護中心傳染病處主任張竹君一概以「不評論個別個案」回應。

在此之前，因應香港7月1日舉行特區建立25周年，以及新港府班子宣誓就職，國家主席習近平等領導人將南下香港出席活動和監誓，港府和相關界別擬出席活動者都自23日起進行「點對點」閉環管理，不乘公共交通、不參加聚集活動，每天接受核酸檢測，活動前一天還須入住安排的酒店隔離。

據北京全國人大政協會議的經驗，有司機或家人確診的人士，都不能出席活動，若有北京國家領導人出席活動，為確保零風險，估計確診官員七一當日不會出席宣誓。

香港特區成立25周年前夕，香港小學生在練習升旗儀式。（路透）
香港特區成立25周年前夕，香港小學生在練習升旗儀式。（路透）

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