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香港公民權利暴跌 30地區排倒數第3

香港新聞組╱香港25日電
香港蘋果日報出版最後一份報紙，其社論以「給香港人的告別書」為標題，指「蘋果死亡，新聞自由是暴政的犧牲品」。(中央社資料照片)
香港蘋果日報出版最後一份報紙，其社論以「給香港人的告別書」為標題，指「蘋果死亡，新聞自由是暴政的犧牲品」。(中央社資料照片)

香港主權移交將25周年，據人權組織發布2021年度人權指數顯示，有關香港民眾的集會、言論和參政權利評分，急遽降至非常惡劣等級，研究員認為這與「港區國安法」息息相關。

據自由亞洲電台（RFA）與美國之音（VOA）報導，「人權評量倡議組織」（Human Rights Measurement Initiative）發佈2021年度人權指數，針對30個地區的13項人權指標得分，量化呈現各地人權變化。

當中香港在「公民和政治權利」3項的得分，其中「集會和結社權利」自2019年以來已連續兩年下跌，分別是2019年的4.5分，隨後降至3.1再降至2.5分。

「持有和發表意見權利」及「參政權利」的2021年評分，也分別降至2.7和2.4分，落入「非常惡劣」等級。這3項滿分都是10分。

這項評比針對全球30個地區，香港排名倒數第3，只高於沙烏地阿拉伯及墊底的中國大陸，甚至還不如委內瑞拉、越南與印度。

人權評量倡議組織聯合創辦人、美國喬治亞大學（University of Georgia）全球事務研究中心（Center for the Study of Global Issues）院長查德（K Chad Clay）說，港區國安法使香港人權倒退。

總部設於倫敦的人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）則說，這次的量化研究，證實他們已知的香港人權倒退。

人權評量倡議組織發問卷給全球各地人權組織、人權律師和研究社會問題的記者，彙整上述的數據。

受訪者中，86%的專家認為，香港曾參與抗議或非暴力政治活動者特別容易被任意拘捕，包括2019年香港民主運動的支持者，還有工會成員和記者等，都是可能被港府任意逮捕的高危險群。

另據明報報導，無國界記者自2002年起為全球百多個國家或地區評估「新聞自由指數」，香港由20年前排名18位（屬亞洲最自由地區）跌至今年148位。該組織的東亞辦事處主任艾瑋昂表示，這樣的下跌幅度全球「幾乎史無前例」。香港外國記者會（FCC）主席瑞凱德指，香港新聞自由近年如同遭千刀萬剮。

香港 指數 港區國安法

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