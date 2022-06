香港公民權利暴跌 30地區排倒數第3

香港蘋果日報出版最後一份報紙,其社論以「給香港人的告別書」為標題,指「蘋果死亡,新聞自由是暴政的犧牲品」。(中央社資料照片)

香港 主權移交將25周年,據人權組織發布2021年度人權指數 顯示,有關香港民眾的集會、言論和參政權利評分,急遽降至非常惡劣等級,研究員認為這與「港區國安法 」息息相關。

據自由亞洲電台(RFA)與美國之音(VOA)報導,「人權評量倡議組織」(Human Rights Measurement Initiative)發佈2021年度人權指數,針對30個地區的13項人權指標得分,量化呈現各地人權變化。

當中香港在「公民和政治權利」3項的得分,其中「集會和結社權利」自2019年以來已連續兩年下跌,分別是2019年的4.5分,隨後降至3.1再降至2.5分。

「持有和發表意見權利」及「參政權利」的2021年評分,也分別降至2.7和2.4分,落入「非常惡劣」等級。這3項滿分都是10分。

這項評比針對全球30個地區,香港排名倒數第3,只高於沙烏地阿拉伯及墊底的中國大陸,甚至還不如委內瑞拉、越南與印度。

人權評量倡議組織聯合創辦人、美國喬治亞大學(University of Georgia)全球事務研究中心(Center for the Study of Global Issues)院長查德(K Chad Clay)說,港區國安法使香港人權倒退。

總部設於倫敦的人權組織「香港觀察」(Hong Kong Watch)創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)則說,這次的量化研究,證實他們已知的香港人權倒退。

人權評量倡議組織發問卷給全球各地人權組織、人權律師和研究社會問題的記者,彙整上述的數據。

受訪者中,86%的專家認為,香港曾參與抗議或非暴力政治活動者特別容易被任意拘捕,包括2019年香港民主運動的支持者,還有工會成員和記者等,都是可能被港府任意逮捕的高危險群。

另據明報報導,無國界記者自2002年起為全球百多個國家或地區評估「新聞自由指數」,香港由20年前排名18位(屬亞洲最自由地區)跌至今年148位。該組織的東亞辦事處主任艾瑋昂表示,這樣的下跌幅度全球「幾乎史無前例」。香港外國記者會(FCC)主席瑞凱德指,香港新聞自由近年如同遭千刀萬剮。