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香江觀察／「一雞死一雞鳴」港媒新空間

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖／shutterstock)
香港示意圖。(圖／shutterstock)

香港特區成立25周年，因應治港新班子的上台，以及北京敲定的治港新階段的開局，變得隆重起來。這時香港發生甚麼事？不是成了香港過去的告別，比如珍寶海鮮舫的沉船西沙；就是成了香港未來的隱喻，比如香港從未試過卻被風水師預測到的電橋起火大停電。

香港還有好多事與過去相關，又與未來相連，如香港的媒體空間，就是今天香港人讀甚麼報，看甚麼電視新聞，上甚麼網去獲取資訊。

香港的媒體是香港過去成功的基石，即所謂資訊自由是香港國際金融中心的要件。與之同時，還有香港特殊的地位，令其百年來都是中國的域外輿論場。

在25周年這個特殊的日子，香港的「50年不變」變了多少，還會怎麼變。反送中運動以來，香港變得最大最顯的可能是傳媒業。研究香港新的媒體空間，就有了兩個關注點：一是香港人說的「一雞死一雞鳴」，現在哪些死了眾所周知，哪些在鳴值得研究；二是香港人在新的媒體空間，在怎麼想怎麼看。

在今天的香港，研究這個話題多少有些風險，好在還有域外之論，那是英國牛津大學路透新聞學研究所的年度數位新聞報告，不僅是全球新聞業界的年度關注，還有對香港的特別關愛，其中有香港媒體狀況和香港市民對不同新聞媒體的使用程度，正好迎上對香港媒體空間的關注。

相關的研究深刻而複雜，提煉出兩條與3年反送中之變，折射25周年之變的話題，一是在某些著名的媒體被關閉和主動關閉後，香港人去看去聽甚麼媒體。有香港學者拿數據來對比，證明一些媒體結業消失，沒有令其他媒體受惠，部分讀者聽眾轉向新興的新聞專頁或網上時事意見領袖，一部分索性不看新聞。

二是以數據分析，有學者發現，有的國際媒體被「封殺」，但其新聞使用率居然大升，比如BBC新聞每周使用率由第12位升至第8位。令研究者百思不得其解的還有，香港部分建制媒體信任度大幅倒退，取而代之的居然是買新聞來包裝的門戶網站，如雅虎新聞。這些變化仔細探究下去，可能真的摸索到香港未來。

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