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香港國際機場首度跌出全球最佳十大 連降10級排名20

香港新聞組／香港24日電

曾榮獲「全球最佳機場」的香港國際機場，近年排名節節下降。據香港01報導，國際專業航空運輸研究機構Skytrax最新出爐的2022年全球百大最佳機場排名，香港機場首次跌出十大，連降10級排至第20位，排名比排第18位的廣州白雲機場更低。

至於全球最佳三甲，依次為卡塔爾多哈哈馬德機場、日本東京羽田機場及新加坡樟宜機場。

報導指出，kytrax日前公布2022年全球百大機場排名，香港國際機場排名首次十大不入，由去年的第10位，下降至第20位，連跌10級，更遭排第18位的廣州白雲機場「爬頭」。

根據Skytrax紀錄，香港機場曾經在2011年登上「世一」，過去10年間大多在第3至第6位之間徘徊，至去年下滑至第10位，今年排第20位再創歷來最差排名紀錄。

報導稱，至於2022年的全球十大最佳機場排名，卡塔爾多哈哈馬德國際機場、日本東京羽田機場、新加坡樟宜機場蟬聯首三位，其餘依次為東京成田機場、韓國首爾仁川機場、法國巴黎戴高樂機場、德國慕尼黑機場、土耳其伊斯坦堡機場、瑞士蘇黎世機場及日本關西機場。

機場 香港 日本

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