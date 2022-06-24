我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

疫下飲食生活習慣改 兒童肥胖飆近2倍 7歲童2年增23公斤

香港新聞組／香港24日電

香港新冠疫情持續逾兩年，不少學童因在家上網課，影響飲食及生活習慣；一項調查顯示，疫下兒童肥胖率飆近兩倍，甚至有兒科醫生稱，7歲童兩年暴增23公斤，到醫院求診。

據明報報導，中大醫學院兒科學系及香港兒科基金聯合調查發現，兒童超重或肥胖比率由疫前4.8%升至疫下13.5%，增幅達1.8倍，年齡愈高亦愈肥，9至13歲高小學生肥胖率由7%升至24%。有兒科醫生稱，疫下屬肥胖的求診兒童增兩至三成，有7歲男童體重在疫下暴增23公斤至逾50公斤，與成人體重相若，有睡眠窒息風險，建議家長多鼓勵子女運動，重建正確飲食習慣。

報導指出，調查團隊今年5至6月以網上問卷形式訪問1439名幼稚園及小學生家長，問有否觀察到子女在疫前及疫情下有超重或肥胖問題。最終1425名家長回覆，部分亦提供子女體重身高數據，團隊綜合結果發現，疫前兒童超重或肥胖比率4.8%，疫下升至13.5%，升幅達1.8倍，9至13歲高小學生組別更由7%升至24%。

在飲食習慣方面，70%家長說子女進食時較多看電視或用電子產品，團隊稱兒童會分心不自覺吃更多食物；62%稱子女有感在家無聊而吃得更多；59%稱子女因多吃零食影響正餐。受訪家長亦稱子女疫下吃不健康食物分量增多，包括零食（55%）、加糖飲料（43%）及即食麵、杯麵（36%）等，問題在小學生組別較常見，情况與調查發現較多小學生有肥胖問題結果脗合。

報導指出，睡眠及運動習慣方面，56%家長稱子女睡眠習慣改變，影響進食規律；84%稱子女減戶外活動，60%說減課餘活動。調查另請家長自評疫下自身壓力及子女快樂指數（10分滿分），發現家長壓力愈大，子女快樂指數愈低，壓力達9至10分的家長，其子女快樂指數平均只有5.58分；家長壓力1至5分，其子女快樂指數則有7.6分。

肥胖 指數 疫情

上一則

喬羽的歌 銘記一個時代最美好的感情

下一則

警告中國？ 坎伯：美關切任何危及太平洋島國主權倡議

延伸閱讀

東芝獲競購買家估值220億美元、可能下市 盤中股價大漲

東芝獲競購買家估值220億美元、可能下市 盤中股價大漲
疫情好轉 北京環球影城25日起分階段逐步恢復運營

疫情好轉 北京環球影城25日起分階段逐步恢復運營
10個市立接種站 幼兒疫苗已備妥 市衛生局建議先預約

10個市立接種站 幼兒疫苗已備妥 市衛生局建議先預約
嬰兒睡覺勿用重力毯、包巾 兒科學會：也別與大人同床

嬰兒睡覺勿用重力毯、包巾 兒科學會：也別與大人同床

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

2022-06-17 00:32
福建艦下水，中國軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

2022-06-17 15:37

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼