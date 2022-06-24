疫下飲食生活習慣改 兒童肥胖飆近2倍 7歲童2年增23公斤

香港新冠疫情 持續逾兩年，不少學童因在家上網課，影響飲食及生活習慣；一項調查顯示，疫下兒童肥胖 率飆近兩倍，甚至有兒科醫生稱，7歲童兩年暴增23公斤，到醫院求診。

據明報報導，中大醫學院兒科學系及香港兒科基金聯合調查發現，兒童超重或肥胖比率由疫前4.8%升至疫下13.5%，增幅達1.8倍，年齡愈高亦愈肥，9至13歲高小學生肥胖率由7%升至24%。有兒科醫生稱，疫下屬肥胖的求診兒童增兩至三成，有7歲男童體重在疫下暴增23公斤至逾50公斤，與成人體重相若，有睡眠窒息風險，建議家長多鼓勵子女運動，重建正確飲食習慣。

報導指出，調查團隊今年5至6月以網上問卷形式訪問1439名幼稚園及小學生家長，問有否觀察到子女在疫前及疫情下有超重或肥胖問題。最終1425名家長回覆，部分亦提供子女體重身高數據，團隊綜合結果發現，疫前兒童超重或肥胖比率4.8%，疫下升至13.5%，升幅達1.8倍，9至13歲高小學生組別更由7%升至24%。

在飲食習慣方面，70%家長說子女進食時較多看電視或用電子產品，團隊稱兒童會分心不自覺吃更多食物；62%稱子女有感在家無聊而吃得更多；59%稱子女因多吃零食影響正餐。受訪家長亦稱子女疫下吃不健康食物分量增多，包括零食（55%）、加糖飲料（43%）及即食麵、杯麵（36%）等，問題在小學生組別較常見，情况與調查發現較多小學生有肥胖問題結果脗合。

報導指出，睡眠及運動習慣方面，56%家長稱子女睡眠習慣改變，影響進食規律；84%稱子女減戶外活動，60%說減課餘活動。調查另請家長自評疫下自身壓力及子女快樂指數 （10分滿分），發現家長壓力愈大，子女快樂指數愈低，壓力達9至10分的家長，其子女快樂指數平均只有5.58分；家長壓力1至5分，其子女快樂指數則有7.6分。