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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

澳門爆疫 急關娛樂場所、禁堂食 香港連9天破千例

香港特派員李春／香港24日電

澳門爆疫，昨天傍晚5時下起關閉所有娛樂場所，停止餐廳、酒吧等所有飲食業的堂食但可外帶。澳門通往珠海的口岸，此前已被珠海單方面決定進入即送隔離。

澳門特首賀一誠昨天下午2時半在澳門政府總部召開記者會，公布疫情和緊急應變措施。他指澳門這一波疫情比任何時候更複雜更嚴峻，澳門政府從嚴從細防控疫情，會盡最大努力，以最快速度防止疫情擴散。

賀一誠又強調，疫情仍在可控之中，澳門生活物資供應穩定，有信心可盡快控制疫情，盡快恢復社會正常秩序。

擦照賀一誠的批示，澳門政府決定防止新冠肺炎在澳門的傳播，自昨日下午五時起，關閉所有的電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳、理髮店及向公眾開放的泳池；停止所有的餐廳、飲料場所及飲食場所向公眾提供在有關場地內進食及飲用飲品的服務，但不妨礙外賣服務的提供。

此外，香港昨天通報新增1650例確診病例，當地已連續9天維持單日新增千例以上。衛生官員表示，新增確診病例中，128例為境外移入。另外，本地新增1名確診者死亡。

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