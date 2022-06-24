縮短檢疫 李家超：港研議與內地通關方案

候任政務司長、現特首辦主任陳國基確診。（中新社）

香港 候任行政長官（特首）李家超說，港方正制定與中國及海外通關的不同方案，包括容許入境人士居家檢疫或縮短酒店檢疫日數。

中央社綜合香港媒體的報導，李家超接受南華早報專訪時，作了以上表示。他預計相關安排需要一些時間才能落實，但新一屆政府會以通關為目標，並強調需要優先考慮與內地通關，恢復兩地的貿易和人員往來。

他又說，他明白香港與世界其它地方聯繫的重要性，已要求候任醫務衛生局局長盧寵茂審視疫情 ，提出減少對入境旅客帶來不便的臨時防疫措施。

李家超及新一屆政府主要官員將於7月1日宣誓就任，當天還會有香港回歸25周年慶祝活動。

2017年現任特首林鄭月娥宣誓就任，中國國家主席習近平 赴港監誓及參加慶祝回歸活動，而當時香港剛好經歷了「佔中」運動的動盪時期。當時習近平在港發表講話，強調任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港基本法權威、利用香港對中國進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰。

今年剛好是香港回歸25周年，又是「反送中」運動結束之後，外界此前都預期習近平將會赴港，再次發表對香港問題的看法。但鑑於香港疫情尚未過去，近日更有回升跡象，每天有千宗確診案，習近平是否赴港還是不確定，而港府至今也沒有明確交代。

另據明報報導，候任政務司長、現特首辦主任陳國基及留任的政制及內地事務局長曾國衞分別確診，是特區政府歷來確診最高級別官員，新班子七一宣誓就任，二人是否宣誓添變數；港區人代葉國謙相信，疫情不影響領導人訪港。