澳門爆疫 傍晚關閉娛樂場所 進入珠海即送隔離

澳門景點大三巴遊人寥寥無幾。中通社

澳門 爆疫，傍晚5時下起關閉所有娛樂場所，停止餐廳、酒吧等所有飲食業的堂食但可外帶。澳門通往珠海的口岸，此前已被珠海單方面決定進入即送隔離。

澳門特首賀一誠下午2時半在澳門政府總部召開記者會，公佈疫情 和緊急應變措施。他指澳門這一波疫情比任何時候更複雜更嚴峻，澳門政府從嚴從細防控疫情，會盡最大努力，以最快速度防止疫情擴散。

賀一誠又強調，疫情仍在可控之中，澳門生活物資供應穩定，有信心可盡快控制疫情，盡快恢復社會正常秩序。

擦照賀一誠的批示，澳門政府決定防止新冠肺炎在澳門的傳播，自23日下午5時起，關閉所有的電影院 、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳、理髮店及向公眾開放的泳池；停止所有的餐廳、飲料場所及飲食場所向公眾提供在有關場地內進食及飲用飲品的服務，但不妨礙外賣服務的提供。

澳門政府應變協調中心表示，截至23日早上9時 ，澳門合共有110名核酸陽性個案，較22日傍晚公布的多39宗。通過流行病學調查，當局共跟進 4,109人，其中密切接觸者 554人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）2,496人，次密切接觸者 279人，一般接觸者 108 人，陪同人員562人。