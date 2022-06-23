香港赴內地、澳門核酸檢測搞烏龍 136人通宵滯留

旅客出境香港時被驗成陽性或不確定，搞了大烏龍。圖為旅客在港珠澳大橋香港口岸。（視頻截圖）

100多名旅客21日擬赴澳門 和進內地，出境香港 時被驗成陽性或不確定， 通宵滯留香港口岸，複檢時發現絕大多數陰性，懷疑承辦商華昇診斷中心設於口岸的化驗室可能出現環境汙染，導致結果異常；港府衞生署責成承辦商立即徹底消毒口岸化驗室和相關器材且調查和跟進。

香港通往外部陸路有兩個口岸，即通往深圳的深圳灣口岸，通往澳門和珠海的港珠澳大橋香港口岸。21日有136名出境旅客，在港珠澳大橋口岸離境前做現場核酸檢測 ，結果均呈陽性或不確定，令這批旅客未能離境，要滯留口岸過夜。這些人士在現場表示不滿，與檢測承辦商華昇理論，均未獲解釋。

承辦商21日呈報，有136出境旅客現場檢測結果呈陽性或不確定，經香港中央化驗室複檢，初步顯示大部分樣本均為陰性，只有3個樣本呈陽性、9個樣本不確定。懷疑承辦商華昇診斷中心設於口岸的化驗室可能出現環境汙染，導致結果異常，港府衞生署責成承辦商立即徹底消毒口岸化驗室和相關器材。

香港衞生署說，留意到港珠澳大橋香港口岸為離境人士進行的新冠病毒核酸檢測，結果懷疑出現異常情況。已責成檢測承辦商華昇診斷中心立即作出調查和跟進，盡快提交完整調查報告。

據香港現行檢疫安排，由香港經陸路前往內地或澳門的人士，除須持有自費核酸檢測的陰性結果證明，還須在香港離境前，在出入境管制站進行額外的免費PCR核酸檢測，獲得陰性結果者方可繼續行程。