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香港電纜橋起火停電13小時 挨轟警示虛設 未見涉人為

香港新聞組／香港23日電
香港元朗宏樂街朗屏站附近一條中電電纜橋21日晚間起火，導致元朗及天水圍一帶大範圍停電。（中通社）
香港元朗宏樂街朗屏站附近一條中電電纜橋21日晚間起火，導致元朗及天水圍一帶大範圍停電。（中通社）

前晚元朗朗屏港鐵站附近一條中電電纜橋起火，導致天水圍、元朗及屯門一度大規模停電，至昨晨8時全面恢復供電，停電約13小時。港府翌日凌晨才發新聞稿表示關注，至昨早始有官員「落區」，其間港府一直未有啟動「緊急警示系統」向受影響居民發布信息。保安局長鄧炳強稱，現階段沒證據顯示起火涉及人為因素。

明報報導，若按中電去年本地電力業務錄84.9億港元（約10.8億美元）盈利，假設今年盈利水平相若推算，即中電或遭罰約1600萬港元（約203.8萬美元）。

據報導，副環境局長謝展寰稱，港府已第一時間啟動跨部門應急系統，惟今次事件在局部地區發生，故未有啟動緊急警示系統。有立法會議員質疑，今次事故影響數十萬人而仍未啟動系統，批評系統形同虛設。

報導稱，中電稱未來數日供電可能仍不穩，呼籲居民節約用電。起火原因暫未明，港府已責成中電3日內提交初步報告。多名立法會議員促請中電徹查事件並向受影響住戶及商戶賠償，並認為事故揭示港府缺乏應急預案及發放資訊欠統籌，促檢討應變工作並檢視本港基建安全。

報導說，天水圍、元朗及屯門共16萬戶受停電影響，中電昨凌晨指出，其中2萬戶料須兩個工作天才恢復供電，包括天水圍天晴邨、天富苑、天悅邨和天澤邨。中電企業發展總裁莊偉茵昨早再向受影響客戶致歉，稱昨晨已恢復電力供應。

報導引述副環境局長謝展寰表示，港府前晚已即時啟動跨部門應變機制，為事件對市民造成不便感十分抱歉，已責成中電3日內提交初步報告，14日內提交詳細報告。保安局長鄧炳強稱，現階段沒證據顯示起火涉及人為因素，消防處及警方在場初步觀察，沒跡象顯示有人刻意破壞電纜，消防處將繼續調查起火成因。

報導指出，立法會新界北議員張欣宇表示將提出緊急質詢，包括要求港府交代為何沒啟動緊急警示系統，另要求為全港輸電網絡作緊急風險評估，避免同類事件發生。大批居民及商戶受停電影響，張欣宇建議中電免除受影響住戶下期電費，並設申索渠道。工聯會陸頌雄形容事件不能接受，「不能『抱歉』兩字了事」，中電應向受影響住戶和商戶提供合理補償。

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