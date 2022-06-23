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香港行政會議16成員 歷代最年長 立會議員占半

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港新一屆行政會議成員名單昨揭曉，非官方議員人數16人同本屆。候任特首李家超委任的名單中，9人是現屆行會成員，由新民黨葉劉淑儀擔任召集人，立法會議員占非官守成員一半，是歷屆比例最高。而被視為與林鄭月娥關係較密切的湯家驊及林正財留任。

明報報導，新一屆成員平均65.7歲，高於上屆及前屆行會獲委任時的61.9及57.5歲，是歷屆最年長行會組合，最年長成員是76歲的李國章，16人中有一半年屆70或以上，最年輕的是46歲的民建聯陳克勤。

據報導，新入局7人包括李家超選舉代理人陳清霞、食衛局前局長高永文、保監局前主席鄭慕智，以及被稱為香港銀行史上首位「女大班」梁高美懿等。兩任港交所主席史美倫及周松崗則未留任。

報導稱，葉劉淑儀昨見記者形容，16名成員來自法律、醫療、金融、立法會等界別，屬於有豐富經驗及廣泛代表的行會。被問到有評論說她曾公然批評政府政策，葉太說作為議員有監察政府責任，若見到政策做不好便有責任指出。

報導引述民主黨主席羅健熙說，行會作為特首核心諮詢組織，需要不同聲音，但認為新行會組合與過去相差不多，都是派給不同政團的「豬肉位」，難令人感覺有新氣象。

報導指出，中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，行會留任的成員比想像中多，預計是補足李家超政策經驗，但新加入的鄭慕智及梁高美懿等予人感覺是「上一輩」的人、缺乏年輕聲音。他又分析，現任召集人陳智思曾被建制批評關鍵時刻沒捍衛政府，葉太則較敢言，敢為港府及北京路線辯護，也可補李家超不足，相信日後在「大外宣」上面對外國媒體扮演重要角色。

報導說，來屆行會平均年齡歷屆最年長，葉太形容平均年齡「全靠陳克勤拉低」，但認為在制定政策上經驗重要，尤其現時國際形勢複雜，而多名行會成員都身兼議員、有做地區工作，會接觸到青年。留任的安老事務委員會主席林正財反對年齡歧視，認為關鍵是能否將不同年齡層的想法帶入行會，自己過去也有反映青年意見。陳克勤說，更重要把握年輕人想法，「不是年輕人一定幫到年輕人」。

香港 北京 林鄭月娥

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