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香港故宮開幕 特首林鄭最後一場活動 全程普通話致詞

記者廖士鋒／香港23日電
香港特首林鄭月娥22日出席香港故宮開幕典禮，表示這是她以行政長官身分擔任主禮嘉賓的最後一場公開活動。（視頻截圖）
香港特首林鄭月娥22日出席香港故宮開幕典禮，表示這是她以行政長官身分擔任主禮嘉賓的最後一場公開活動。（視頻截圖）

香港故宮文化博物館22日下午舉行開幕典禮，特首林鄭月娥出席致詞，全程使用普通話表示，這是她以特首身分擔任主禮嘉賓的最後一場公開活動，「為我早前說的42年公職生涯中的完整句號增添光彩」，也喊話香港故宮的責任是促進港人國民身分認同。這已不是她第一次講普通。

香港故宮文化博物館開幕典禮於22日舉行，預計將於7月2日開放公眾參觀。（視頻截圖...
香港故宮文化博物館開幕典禮於22日舉行，預計將於7月2日開放公眾參觀。（視頻截圖）

林鄭指出，作為意義深遠的文化項目的參與者跟推動者，能在即將完成五年行政長官任期之際，主持香港故宮開幕，感到無比興奮。她指出，要為香港爭取一個長期展示故宮博物院珍藏的博物館、並能以故宮命名，無疑是一項難度挑戰的任務。

香港故宮文化博物館22日舉行開幕典禮。圖為香港特區行政長官林鄭月娥等參觀館內展品...
香港故宮文化博物館22日舉行開幕典禮。圖為香港特區行政長官林鄭月娥等參觀館內展品。 (中新社)

她強調自己2015年親自領導一個核心小組進行籌備，她指出，香港故宮文化博物館的建設離不開香港在一國兩制下的獨特優勢，「既可擔當聯繫東西文化的角色、又可以與內地文化機構攜手推動中華文化走出去，更離不開中央對香港的全力支持和對香港同胞的關愛」。

在香港故宮定位上，林鄭提到，故宮文物價值不限於她讓人觀賞讚嘆的藝術成分，而是可供深入了解中華文明5000多年發展的歷史價值，和可以提升文化自信、民族自豪的感情價值。她指出，香港回歸25年，「但對國家歷史、民族文化跟教育，實在有待加強」，她呼籲香港故宮團隊「必須借重故宮博物院跟其他內地博物館的力量，肩負好推動港人國民身分認同責任」。

香港新聞組／香港23日電

明報報導，香港故宮文化博物館下月向公眾開放，館方昨開放讓傳媒預覽，從北京故宮博物院借出的914件文物中，部分從未對公眾展出，包括近年才發現的慈禧太后畫像畫稿，以及康熙帝登基、祭天等場合所穿禮服等，讓入場者先睹為快。香港故宮館長吳志華稱，已售出和預訂逾7萬張門票，占首月可預訂門票總數約五成。

據報導，市民下月2日起可在香港故宮參觀從北京的故宮博物院借出的914件文物，其中展廳1至7標準門票50元，當中可看到部分從未向公眾展出的文物，例如展廳4的《孝欽顯皇后朝服像畫稿》，是慈禧太后畫像的畫稿，約2017年才於故宮圖書館發現，用了數個月修復，今次是首次向公眾展出，會展出3個月，展廳內有影片介紹修復過程。

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