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香港故宮開幕 林鄭月娥「最後一場活動」全程普通話致詞

記者廖士鋒／即時報導
香港特首林鄭月娥22日出席香港故宮開幕典禮，表示這是她以行政長官身分擔任主禮嘉賓的最後一場公開活動。（影片截圖）
香港特首林鄭月娥22日出席香港故宮開幕典禮，表示這是她以行政長官身分擔任主禮嘉賓的最後一場公開活動。（影片截圖）

香港故宮文化博物館22日下午舉行開幕典禮，香港特首林鄭月娥出席致詞，全程使用普通話表示，這是她以行政長官身分擔任主禮嘉賓的最後一場公開活動，也喊話香港故宮的責任是促進港人國民身分認同。

林鄭月娥指出，作為意義深遠的文化項目的參與者跟推動者，能在即將完成五年行政長官任期之際，主持香港故宮開幕，感到無比興奮。她指出，要為香港爭取一個長期展示故宮博物院珍藏的博物館、並能以故宮命名，無疑是一項難度挑戰的任務。

她強調自己2015年親自領導一個核心小組進行籌備，她指出，香港故宮文化博物館的建設離不開香港在一國兩制下的獨特優勢，「既可擔當聯繫東西文化的角色、又可以與內地文化機構攜手推動中華文化走出去，更離不開中央對香港的全力支持和對香港同胞的關愛」。

香港故宮文化博物館預計將於7月2日開放公眾參觀。（路透）
香港故宮文化博物館預計將於7月2日開放公眾參觀。（路透）

在香港故宮定位上，林鄭月娥提到，故宮文物價值不限於她讓人觀賞讚嘆的藝術成分，而是可供深入了解中華文明五千多年發展的歷史價值，和可以提升文化自信、民族自豪的感情價值。她指出，香港回歸大陸25年，「但對國家歷史、民族文化跟教育，實在有待加強」，她呼籲香港故宮團隊「必須借重故宮博物院跟其他內地博物館的力量，肩負好推動港人國民身分認同責任」。

出席這場開幕式致詞的還有中國文旅部副部長、國家文物局長李群、北京故宮院長王旭東等人。李群表示，中華文明是維繫全世界華人的精神紐帶，香港故宮是故宮所代表的中華優秀傳統文化與現代化國際化香港之間的創造性結合，可以讓香港人零距離欣賞美輪美奐的中華文物、感受當代中國發展強勁脈搏，期待香港故宮文化博物館更好發揮弘揚中華優秀傳統文化、促進中外文化交流平台作用。

香港故宮文化博物館預計將於7月2日開放公眾參觀。（路透）
香港故宮文化博物館預計將於7月2日開放公眾參觀。（路透）

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