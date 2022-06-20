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香港連5天確診破千 輕症較多 暫無患者須送ICU

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新冠肺炎疫情反彈情況持續，昨日新增1276宗確診，已經連續5天破千宗，當中1161宗是本土感染個案。再多14宗BA.2.12.1個案，累計達到250宗，三分一無源頭。全港各區均有源頭不明個案，暫無患者須送入深切治療部（ICU），也沒有二次感染個案。

大公報報導，衛生署引述專家分析指，接種疫苗對BA.2.12.1有效，並評估疫情趨勢仍處上升，因暫時免疫屏障高，不會有爆炸性上升，但社會有一定數目的人士未接種，仍有感染風險。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去兩三周各項指標顯示，社區傳播鏈不斷增加，而近日感染個案不斷增加，由6月初的300多宗，升至現時約1000宗，相信與社交距離措施放寬、市民生活復常有關，預計未來升勢仍會持續。他還指出，現時確診數字雖上升，但輕症較多，相信與疫苗接種率提升有關，能有效預防入院或重症。

變種病毒方面，歐家榮總結250宗本土感染的BA.2.12.1個案，指出其中80宗源頭不明，最大的太古城中心麥當勞群組涉41人，全港各區均有源頭不明個案，暫無患者須送入深切治療部，也沒有二次感染個案，但有證據顯示傳染力更高，為審慎起見，找到的個案都會安排入住隔離設施，家人則會入住檢疫中心。

香港再多9宗疑染BA.4或BA.5個案，其中4宗輸入性個案，另外3宗為麗豪航天城早前確診患者的家人。歐家榮稱，香港目前錄得至少34宗BA.4輸入個案，BA.5則有67宗。

疫情 疫苗 香港

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