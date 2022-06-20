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澳門爆21例確診 全民核酸檢測 封控2廈

香港新聞組／香港20日電
澳門特區政府19日公布，澳門新增12宗新冠病毒確診個案。其中9名患者居住在同大廈。當局評估認為，面臨社區傳播及爆發的風險極高，即時進入預防狀態。（中通社資料照片）
澳門特區政府19日公布，澳門新增12宗新冠病毒確診個案。其中9名患者居住在同大廈。當局評估認為，面臨社區傳播及爆發的風險極高，即時進入預防狀態。（中通社資料照片）

澳門相隔8個月出現新冠病毒本土感染個案，昨新增21名核酸檢測陽性個案。澳門昨天中午至22日進行全民核酸檢測。截至昨晚10時，有超過21萬人接受檢測，其中逾6.6萬人接獲採樣結果，均屬陰性。澳門政府呼籲市民如非前往超市、街市購物等維生原因不要離開住所，所有餐廳食肆僅打包外賣不接受堂食。

應變協調中心昨公布，截至昨午4時15分，新增21名核酸檢測陽性個案，為16名女性、5名男性，年齡從8個月至89歲主涉兩群組，首個群組17人，其中13人為同住的外地雇員；第二個群組4人，涉及一名在監獄工作的人員。澳門衛生局長羅奕龍稱，群組爆發兩座主要大廈為斜對面，兩廈已實施封控。

綜合香港電台、香港01、明報報導，澳門政府宣布，根據評估，澳門面臨病毒社區傳播及爆發的風險極高，昨日凌晨1時起，進入即時預防狀態。根據風險高低的程度，採取封閉和管控措施。

據了解，有關人士是到澳門鏡湖醫院求診，目前發現至少10名居住在豔麗大廈人士核酸檢測呈陽性，有2例相關聯核檢陽性。

從昨日早上6時起，從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關。不少公共服務亦暫停，政府部門、所有銀行及保險機構的服務今明暫停；澳門內港往返珠海灣仔、澳門及氹仔往返深圳蛇口的海上客運暫停；學校暫停所有教育活動；日間社會設施暫停運作，長者及康復院舍暫停探訪；體育設施、體育活動暫停，市政署轄下公園、場館及設施即日起暫停對外開放等。

澳門 檢測 香港

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