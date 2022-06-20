香江觀察／李家超的「動態」 林鄭月娥的「清零」

香港候任特首李家超19日率第六屆政府主要官員與傳媒會面。（新華社）

在由北京 國務院任命後，香港 新一屆政府就算正式組成，只等7月1日上馬。香港這屆政府最大關注點，當然是首度在「愛國者治港」定位下，組成這樣一支候任特首李家超所說的「涵蓋多元背景」的隊伍，怎樣處理香港未來五年「由亂而治」。但香港政界的新話題，是李家超的「動態」，與林鄭月娥 的「清零」。

所謂李家超的「動態」，說的是剛亮相的隊伍出現的新狀態，比如「政黨參政」，又比如「武官治港」。

香港有政黨但沒有成熟的政黨政治，反送中後，建制派政黨強烈要求「參政」，且透過李家超組班子局部實現。李家超說有七名政府外人士，包括四名立法會議員加入港府，其中主要就是建制派政黨中人出任港府局長，這在過去幾任特首組班子中，也不是沒有，但沒有今次的氣候。

另一「動態」，就是吵了好久的「武官治港」。港府過去當然算「文官治港」，香港沒有軍隊，所謂「武官」就是紀律部隊出身的官員，數一數在這屆港府主要官員中，卻實占重大比例，比如特首、政務司長和副司長、保安局長、政制與內地事務局長，再加上廉政專員、警務處長、海關關長、入境處長，都是紀律部隊出身。

全國港澳研究會副會長劉兆佳說，毋須將文、武官分野看太重，因香港國家安全和社會穩定重要，隨西方遏制力度增加，香港日後可能面對各項危機，維護國安絕不鬆懈。

再看被熱議的林鄭月娥被「清零」，那說的是今次港府新班子有9人續任，大多還不是林鄭的人，林鄭的愛將基本都悄悄出局，被人們形容為「清零」。

港府新班子的選人，跟港民沒什麼關係，如果說「清零」，那不是李家超的意思就是北京的意思。所以中大高級講師蔡子強說，被指林鄭「愛將」的商務及經濟發展局長邱騰華和公務員事務局長聶德權等，都未有過渡到新一屆政府，反映北京和李家超對林鄭管治的看法。