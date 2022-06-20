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香港候任商經局長丘應樺 祖父是丘逢甲

香港新聞組／香港20日電
香港候任商務及經濟發展局長丘應樺（圖），為清朝名人丘逢甲的嫡孫。（港府新聞處）
香港候任商務及經濟發展局長丘應樺（圖），為清朝名人丘逢甲的嫡孫。（港府新聞處）

北京中央昨天宣布任命第6屆香港特區政府主要官員，其中候任商務及經濟發展局長丘應樺的背景備受關注，其祖父是丘逢甲。丘應樺現年63歲，在航空業和跨國大型企業工作超過40年。

港府表示，丘應樺於1982年加入國泰航空，2015至2017年期間擔任國泰港龍航空行政總裁，於2017年被任命為國泰航空董事會執行董事。2021年，丘應樺出任大灣區航空公司董事及行政總裁至今。

丘應樺家世不簡單，祖父是丘逢甲，父親是丘瓚，即丘逢甲第三子。相關資料指出，丘應樺是丘逢甲嫡孫，曾於2015年回蕉嶺尋根，並於2016年攜子回鄉認祖歸宗；2018年12月25日，他再次回到蕉嶺參觀訪問。

丘應樺非公務員出身，李家超委任他出任商經局長，事前媒體曾有披露，但仍有人覺得意外。商經局是港府決策局之一，工作範圍涵蓋旅遊業、保障消費者權益、創意產業及競爭政策事宜等，涉及台灣的業務往來頗多。分析認為，目前台、港政治關係陷入寒冬，短期內難以恢復，經貿往來還是要進行，商經局在丘應樺掌管下，涉台經貿往來是否可以免除政治上的包袱，有待觀察。

旺報報導，丘逢甲1864年（清穆宗同治3年）生於苗栗縣銅鑼鄉竹森村。祖籍廣東嘉應州鎮平縣（今廣東蕉嶺），是晚清的抗日保台志士、愛國詩人、教育家，與台灣淵源深厚，描寫馬關條約心境的詩句「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」就出自丘逢甲。丘逢甲到中國大陸後投身教育，丘逢甲及其後代的足跡，橫跨中國大陸、台灣、香港。

教育 香港 北京

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