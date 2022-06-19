香港理大外暴動 大專女藏武器判囚18個月

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

2019年警方圍堵理大，大批市民到附近聲援，案發時18歲的女大專生被控暴動等4罪，早前被裁定其中「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」及「管有物品意圖摧毀或損壞財產」兩罪成立，昨日在區域法院判刑。

文匯報報導，法官林偉權指，雖然被告並非在暴動現場被捕，但附近正發生暴動，在此背景下，她攜帶多用途鉗及打火機燃料，打算在任何暴動或非法集結中用來破壞財產，罪行嚴重，法庭需要加重刑罰，遂就兩罪判監18個月。

現年21歲的女學生郭凱盈被控一項暴動罪。控罪指，她於2019年11月18日在彌敦道與窩打老道交界附近戴防毒面罩、頭盔、護目鏡及手套，連同其他人參與暴動，另被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪、管有物品意圖摧毀或損壞財產及在身處非法集結時使用蒙面物品三罪。控罪指她同日在彌敦道後巷管有一把多用途鉗、一罐打火機燃料，及一個半面式防毒面罩。

郭原選擇認罪，但在2020年5月案件開審前改為不認罪，故分案審訊。法官早前裁決指，當晚九龍多處都有暴動，法庭不能肯定被告曾參與小巷外的彌敦道暴動，亦不能證明她為暴動者「把風」。但法庭認為被告管有多用途鉗及打火機燃料，是為了參與非法集結或暴動時，破壞物品及縱火 ，故裁定其「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」等兩罪成。

辯方求情稱，被告案發時就讀大學一年級，受社會不良氣氛影響犯案，被捕後停止學業。親友的求情信稱被告本質善良，而被告在求情信稱感到後悔，表示服刑後會繼續學業。辯方希望法庭考慮被告年輕，判處不多於12個月監禁刑期，讓她的生活盡快回到正軌。

法官林偉權昨日判刑時指出，雖然法庭裁定被告暴動罪不成立，但她供稱被橡膠子彈打傷，可見她在「暴動之夜」曾身處某個暴亂地方，而涉案的萬用刀和126毫升打火機燃料是打算在任何非法集結或暴動中使用，即使當晚暴動未延伸至涉案橫街，但被告管有上述物品須加重刑罰。