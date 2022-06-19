我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

澳門社區發現初陽 離境者須持24小時內陰性證明

香港新聞組／香港19日電
澳門社區有核酸檢測結果初步呈陽性，當局立即採取各項管控措施，呼籲居民盡量留在家中避免外出。（中通社）
澳門社區有核酸檢測結果初步呈陽性，當局立即採取各項管控措施，呼籲居民盡量留在家中避免外出。（中通社）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日凌晨零時40分公布，昨日發現澳門社區有核酸檢測結果初步呈陽性。當局已立即採取各項管控措施，呼籲居民盡量留在家中避免外出，當局亦要求今早6時起，從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關。

香港01報導，澳門政府隨後公布，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止新型冠狀病毒在澳門的傳播，宣布今日凌晨1時正起，澳門進入即時預防狀態。

根據疫情防控需要，以及經珠澳聯防聯控機制協商一致，自今日6時起，從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關；從各口岸入境到澳門人員維持現行疫情防控措施不變。

澳媒報導，新橋亞利鴉架街艷麗大廈及附近行車路昨晚約11時已被圍封，大批身穿防護服的工作人員到場，多名居民被救護車帶走，現場並架設帳篷及櫃檯。另外，南灣大馬路德豐大廈亦有大批警員及身穿防護衣的人員到場。

澳門政府迅速祭出多項防控措施。教育及青年發展局宣布高等院校及非高等教育學校由今日起，必須暫停所有教育活動，直至另行通知。測考及畢業禮等活動延期安排，各項比賽及交流活動等則取消或延期，並暫停校園開放。所有學生減少外出活動，跨境學生避免回澳。

澳門 檢測 教育

上一則

軍力今非昔比 北京嗆美變大聲

下一則

民宿洗澡誤碰鏡子…有暗房 萬一藏人？重慶女驚嚇

延伸閱讀

東百老匯91號遊民所即將簽約 明年開業

東百老匯91號遊民所即將簽約 明年開業
華聯會慶雙親節 籲民眾簽請願書提升地鐵安全

華聯會慶雙親節 籲民眾簽請願書提升地鐵安全
新州環境新法 限制污染類廠商進駐社區

新州環境新法 限制污染類廠商進駐社區
傅莉達競選民主黨委員 保護華埠下東城聯盟背書

傅莉達競選民主黨委員 保護華埠下東城聯盟背書

熱門新聞

乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）

秦始皇帝陵修復出「仰臥俑」 姿勢奇特有原因

2022-06-11 14:18
上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

2022-06-12 07:00
男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
唐山駐唱女歌手實名舉報遭黑道拘禁關狗籠。（取材自新黃河）

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

2022-06-12 20:54
曠視孫劍離世的消息震驚AI界。（取材自上游新聞）

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

2022-06-15 11:00

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見