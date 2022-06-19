澳門社區發現初陽 離境者須持24小時內陰性證明

澳門社區有核酸檢測結果初步呈陽性，當局立即採取各項管控措施，呼籲居民盡量留在家中避免外出。（中通社）

澳門 新型冠狀病毒感染應變協調中心今日凌晨零時40分公布，昨日發現澳門社區有核酸檢測 結果初步呈陽性。當局已立即採取各項管控措施，呼籲居民盡量留在家中避免外出，當局亦要求今早6時起，從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關。

香港01報導，澳門政府隨後公布，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止新型冠狀病毒在澳門的傳播，宣布今日凌晨1時正起，澳門進入即時預防狀態。

根據疫情防控需要，以及經珠澳聯防聯控機制協商一致，自今日6時起，從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關；從各口岸入境到澳門人員維持現行疫情防控措施不變。

澳媒報導，新橋亞利鴉架街艷麗大廈及附近行車路昨晚約11時已被圍封，大批身穿防護服的工作人員到場，多名居民被救護車帶走，現場並架設帳篷及櫃檯。另外，南灣大馬路德豐大廈亦有大批警員及身穿防護衣的人員到場。

澳門政府迅速祭出多項防控措施。教育 及青年發展局宣布高等院校及非高等教育學校由今日起，必須暫停所有教育活動，直至另行通知。測考及畢業禮等活動延期安排，各項比賽及交流活動等則取消或延期，並暫停校園開放。所有學生減少外出活動，跨境學生避免回澳。