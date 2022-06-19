港人父親節聚餐訂枱逾8成 連4天確診破千未見明顯退訂

雖然特首林鄭月娥日前呼籲港人減少父親節聚餐。餐飲業界人士表示，未見有明顯退訂情況，目前訂枱已達八成。圖為過去香港市民與家人到酒樓聚餐慶祝父親節。（中通社資料照片）

香港 單日新增確診人數連續四天破千，特首林鄭月娥日前呼籲市民在今日父親節減少跨家庭聚餐，有餐飲業界人士表示未見明顯退訂，至昨日訂枱已達八成多。惟餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年父親節市道明顯不及去年，訂座率僅六至七成。蘭桂坊集團主席盛智文則批評新措施錯誤、不合理，重創業界，或有兩成酒吧結業

大公報報導，香港疫情 持續升溫，18日新增1276宗確診個案。今日迎來疫下第三個父親節，不少家庭趁昨日星期六提前慶祝父親節，銅鑼灣一帶的酒樓，很多於晚市全場滿座，但亦有酒樓收到客人臨時取消訂枱。

父親節加上周末，昨晚的銅鑼灣街頭較平常更加熱鬧，部分人選擇在父親節前夕帶著一家老小外出慶祝，各類食肆門口出現人龍。太湖海鮮城酒樓員工稱，周五至周日連續三天的晚市訂枱都爆滿。

太湖海鮮城員工何先生表示，雖然疫下有人數限制，但生意都至少有七成以上，「現在不僅要掃『安心出行』和電子針卡，所有人也都打齊三針，更有保障。」

亦有酒樓生意一般，更出現客人臨時取消訂單的情況。名苑酒樓經理成小姐表示，預計今年父親節整體生意只不足五成，昨日訂枱只有十張左右。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今日父親節訂枱數量只有40多枱，約為端午節 的一半，他認為生意減少或與過百間學校出現疫情有關，部分家庭可能減少外出聚會。

香港近日出現多個酒吧爆發群組，港府要求顧客要有快速測試陰性證明才可入場，蘭桂坊集團主席盛智文批評新措施是錯及不合理，重創業界，或有兩成酒吧結業。（中通社）

另據明報報導，港府16日起收緊酒吧等處所限制，顧客要有快速測試陰性證明才可入場，前晚至昨晨至少3區有酒吧被發現有顧客未能出示快速測試證明入場，多區共有5名顧客被票控。

蘭桂坊集團主席盛智文批評新措施錯誤、不合理，重創業界，或有兩成酒吧結業，稱是時候在新管治下有另一種思考模式幫助酒吧業界。他稱，香港現時一天過千宗個案只有數宗來自酒吧，反映業界非傳播病毒源頭，批評只向業界提出相關措施不合理。他又說，警方及食環署巡查時態度嚴厲，進入酒吧當刻彷彿有人做錯事，令顧客感滋擾寧願留在家。