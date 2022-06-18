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港連3天確診增千例 林鄭籲避飲宴 以身作則取消餞別宴

香港新聞組／香港18日電
父親節前夕香港疫情升溫，17日新增1145例COVID-19確診，連續三天超過千例。（中通社）
父親節前夕香港疫情升溫，17日新增1145例COVID-19確診，連續三天超過千例。（中通社）

父親節前夕香港疫情升溫，昨日確診個案1145宗，其中本地個案1014宗，這是連續3天超過千例。126間學校多145宗確診，包括102名學生及43名教職員；同時，過去24小時再添一名確診者病亡。特首林鄭月娥呼籲，市民減少在父親節跨家庭聚會，學校應避免舉辦謝師宴或慶功宴等。

她說會以身作則，減少非必要飲宴，為她舉行的所有餞別、歡送宴會全部取消。政府也會更廣泛派發快速抗原測試包，向長者免費派發測試包的安排也會延續至整體疫情更受控。

綜合大公報、明報報導，連續3天增逾千宗個案，林鄭月娥昨稱令人關注，惟數項指標仍維持相若水平，包括入院及重症人數等，認為暫未對公立醫院構成嚴重壓力，強調毋須收緊社交措施，但以「呼籲」形式提升市民防疫意識。

林鄭月娥表示，因應疫情似乎有反彈跡象，昨日早上在政府內部召開高層跨部門會議，檢視疫情最新情況。防疫工作將針對一些重點場所和人群，提高防疫意識和抗疫能力。她宣布，學生和教職員每日回校前須進行快速測試的要求會維持至2021至22學年結束。

據報導，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅料今次反彈將於每日新增2000宗見頂，屆時重症死亡比例與現時相若，市民毋須減聚會亦可，毋須擔心。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌提醒，即使現時死亡人數少，當局亦應繼續監察。

另據中通社報導，19日是父親節，香港勞聯社會事務委員會於6月1日向勞聯有子女的男會員，展開兩星期的「疫情下爸爸們壓力間卷調查」，結果顯示超過七成受訪者表示感到壓力。該項調查共回收有效問卷456份，超過七成受訪者表示感到壓力，當中有近七成受訪者指，壓力來自健康憂慮，超過六成受訪者需要心理情緒支援。

父親節前夕疫情升溫，特首林鄭月娥呼籲，市民減少在父親節跨家庭聚會，學校應避免舉辦...
父親節前夕疫情升溫，特首林鄭月娥呼籲，市民減少在父親節跨家庭聚會，學校應避免舉辦謝師宴等。圖為林鄭月娥出席全港同鄉社團慶祝香港回歸祖國25周年文藝巡演活動。（中通社）

疫情 林鄭月娥 防疫

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