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反恐特勤隊20人染疫 警：會確保七一活動順利

香港新聞組／香港18日電
七一臨近，警方專責反恐保安的反恐特勤隊有20名警員確診，圖為警務處反恐特勤隊人員5月底反恐及危害物質事故演習。（中通社）
七一臨近，警方專責反恐保安的反恐特勤隊有20名警員確診，圖為警務處反恐特勤隊人員5月底反恐及危害物質事故演習。（中通社）

七一臨近，警方專責反恐保安的反恐特勤隊近日有20名警員確診，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，不擔心新冠病毒在警隊擴散，稱參與七一行動警員接受七天閉環管理、有病徵時盡快通報，料不會影響當日行動。警方也稱，七一會安排適當警力以確保相關活動順利及有秩序進行。

明報報導，有記者問到警方反恐部門是否多人染疫，歐家榮回應時未有確認是否涉反恐部門，僅說警方一個「內部部門」有約20人檢測呈陽性，最早6月12日呈陽性，又稱該部門警員毋須面向公眾，公眾亦不會到其工作場所。歐稱中心已跟進，安排患者和家人隔離及檢疫，並建議密切接觸者暫時不要上班，有關場所已消毒。

據報導，警方回覆查詢稱，約20名隸屬行動部警員確診，由6月12至17日證實對新冠呈陽性，相關警員工作期間有戴口罩，最後上班日期為6月11至17日，無影響公眾服務。警方稱七一會安排適當警力以確保相關活動順利及有秩序進行，而警方部署屬行動細節不會公開。

報導說，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅認為，只要染疫警員隔離、不參與七一行動，其他警員續恆常檢測，不擔心警隊現擴散，而Omicron潛伏期較短，參與七一行動者7天閉環管理、有病徵時盡快通報，料不影響當日行動。

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