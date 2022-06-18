慶祝回歸25周年…故宮一級文物「孩兒枕」香港展出

為慶祝香港 回歸25周年，香港故宮文化博物館 將於下月2日開放。館方昨日率先安排其中三個展廳向傳媒曝光。其中，主題為「凝土為器」的3號展廳，將展出169件來自北京 故宮博物院的陶瓷文物，有66件為國家一級文物，包括北宋「孩兒枕」及清朝雍正年間「各色釉菊花式盤」等。館方形容，目前門票的銷售反應「非常火爆」，已售出數萬張。

文匯報報導，來自北京故宮博物院的914件文物正分批赴港。目前，3批文物已完成布置，尚餘兩批須處理，館方「非常有信心」能如期開幕，並呈現「最精彩、最圓滿」的狀態予公眾。

展覽之一的「凝土為器—故宮博物院珍藏陶瓷」，展出橫跨新石器時期至明清的陶瓷，猶如中國陶瓷史的縮影。香港故宮文化博物館副研究員黃煒均介紹了展覽中的多項國家一級文物，其中值得留意有「各色釉菊花式盤」，由冮西景德鎮御窯出品。據清宮檔案記載，該文物是由皇帝雍正命人製造的40套瓷盤之一，目前大部分已散失，現時展品屬小量遺存。

北宋「孩兒枕」則由宋代「五大名窯」之一的河北定窯所燒製，皇帝乾隆甚為喜愛，曾為其賦詩多首，其中一首謂：「伏猶曲四體，醒自瞪雙晴，憐爾供人寐，已恒寐不成。」王伊悠表示，該枕台北博物館存有兩個，北京博物館得一個，亦借出予香港展覽，彌足珍貴。

明代永樂年間的「青花龍穿花紋扁壺」外形仿中東地區器皿，反映明朝與伊斯蘭世界的交往；瓶身以該地區進口的鈷料「蘇麻離青」繪畫，龍的形象矯健生動，穿梭於纏枝花之間。

被問及必看重點文物時，香港故宮文化博物館副館長王伊表示，她推薦展出35件國寶級古代書畫作品的特別展覽「故宮博物院藏晉唐宋元書畫」，包括經典名作「洛神賦」及「蘭亭序」等。由於作品對光線及濕度非常敏感，基於保護文物考慮，這些書畫作品只會展出一個月。