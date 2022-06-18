我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

慶祝回歸25周年…故宮一級文物「孩兒枕」香港展出

香港新聞組／香港18日電

為慶祝香港回歸25周年，香港故宮文化博物館將於下月2日開放。館方昨日率先安排其中三個展廳向傳媒曝光。其中，主題為「凝土為器」的3號展廳，將展出169件來自北京故宮博物院的陶瓷文物，有66件為國家一級文物，包括北宋「孩兒枕」及清朝雍正年間「各色釉菊花式盤」等。館方形容，目前門票的銷售反應「非常火爆」，已售出數萬張。

文匯報報導，來自北京故宮博物院的914件文物正分批赴港。目前，3批文物已完成布置，尚餘兩批須處理，館方「非常有信心」能如期開幕，並呈現「最精彩、最圓滿」的狀態予公眾。

展覽之一的「凝土為器—故宮博物院珍藏陶瓷」，展出橫跨新石器時期至明清的陶瓷，猶如中國陶瓷史的縮影。香港故宮文化博物館副研究員黃煒均介紹了展覽中的多項國家一級文物，其中值得留意有「各色釉菊花式盤」，由冮西景德鎮御窯出品。據清宮檔案記載，該文物是由皇帝雍正命人製造的40套瓷盤之一，目前大部分已散失，現時展品屬小量遺存。

北宋「孩兒枕」則由宋代「五大名窯」之一的河北定窯所燒製，皇帝乾隆甚為喜愛，曾為其賦詩多首，其中一首謂：「伏猶曲四體，醒自瞪雙晴，憐爾供人寐，已恒寐不成。」王伊悠表示，該枕台北博物館存有兩個，北京博物館得一個，亦借出予香港展覽，彌足珍貴。

明代永樂年間的「青花龍穿花紋扁壺」外形仿中東地區器皿，反映明朝與伊斯蘭世界的交往；瓶身以該地區進口的鈷料「蘇麻離青」繪畫，龍的形象矯健生動，穿梭於纏枝花之間。

被問及必看重點文物時，香港故宮文化博物館副館長王伊表示，她推薦展出35件國寶級古代書畫作品的特別展覽「故宮博物院藏晉唐宋元書畫」，包括經典名作「洛神賦」及「蘭亭序」等。由於作品對光線及濕度非常敏感，基於保護文物考慮，這些書畫作品只會展出一個月。

博物館 香港 北京

上一則

江蘇蘇州警方飯店貼海報 列「打架鬥毆成本」套餐

下一則

胡錫進：003本應叫江蘇艦 就是在警告台獨

延伸閱讀

中港澳辦副主任已在港 處理香港「七一」回歸準備工作

中港澳辦副主任已在港 處理香港「七一」回歸準備工作
涉合謀定價、圍標 律政司長鄭若驊夫遭起訴

涉合謀定價、圍標 律政司長鄭若驊夫遭起訴
好康報你知／ 香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

好康報你知／ 香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）
三星堆祭祀坑上新1.3萬文物 4焦點解謎

三星堆祭祀坑上新1.3萬文物 4焦點解謎

熱門新聞

男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）

秦始皇帝陵修復出「仰臥俑」 姿勢奇特有原因

2022-06-11 14:18
上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

2022-06-12 07:00
中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

2022-06-10 12:19
唐山駐唱女歌手實名舉報遭黑道拘禁關狗籠。（取材自新黃河）

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

2022-06-12 20:54

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點