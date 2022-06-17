涉合謀定價、圍標 律政司長鄭若驊夫遭起訴

香港律政司司長鄭若驊(見圖)的丈夫潘樂陶旗下的公司安樂工程集團涉嫌合謀定價、瓜分市場或圍標，遭香港競爭事務委員會展開法律程序。（中通社資料照片）

香港 律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的公司安樂工程集團與信星集團涉嫌在提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標，遭香港競爭事務委員會展開法律程序，競委會指出，已經知悉尚有其他涉及空調工程的潛在反競爭行為，短期內可能會展開進一步法律程序。

香港01報導，安樂及信興兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年1月14日至2019年12月4日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標。

香港競委會表示，涉及的三名人士為安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純，以及信興高級經理關兆堅。競委會認為，三人行為屬嚴重反競爭行為，違反「競爭條例」的第一行為守則，現正向審裁處申請以下命令，包括宣布安樂及信興違反第一行為守則，以及宣布三人牽涉入違反該守則，並向三人施加罰款。

競委會申請禁止安樂及信興日後從事違反該守則的相同行為，並向競委會繳交調查費用。

競委會行政總裁畢仲明先生表示，此次執法行動，成功揭露及打擊了香港兩間在空調工程界甚具規模的公司持續多年的合謀行為。他說，空調供應是現代生活的必需品，有關合謀行為影響到不少住戶及在商業大樓工作的民眾，此次行動也進一步展示，打擊影響民生的合謀行為是競委會的執法重點之一，尤其是當涉案公司為該市場具規模和活躍的參與者。

潘樂陶16日在出席安樂工程股東周年大會後回應事件指，涉案的員工會繼續留任，並稱不評論競委會說法，而其公司與信興沒有關係，強調「真金不怕洪爐火」。