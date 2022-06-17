港回歸慶典 記協：10傳媒被拒門外 「以疫情、保安為藉口」

香港回歸25周年臨近，但至少10間本地具知名度網媒、境外傳媒及海外通訊社目前尚未獲政府新聞處邀請准許報名。圖為香港街頭喜慶氣氛漸濃。 （新華社）

港府本月底、7月初將舉行慶回歸及新政府宣誓典禮，香港 記者協會昨日表示，得悉至少10間本地具知名度網媒、境外傳媒及海外通訊社，至昨晚截止前未獲政府新聞處邀請准許報名。據明報報導，記協對此表示深感憂慮，指歷年來有關活動均開放予傳媒報名參加，促請當局以寬容態度接受傳媒機構自行申請。

報導指出，未獲准報名的至少包括3間日本及兩間台灣大型傳媒駐港機構記者，包括日經、朝日新聞、共同社、中央社、中視。另外，加拿大「環球郵報」、大型圖片通訊社Getty、歐新社，在「新聞處發布系統」有登記的本地網媒「Hong Kong Free Press」、「香港獨立媒體」、自由亞洲電台等亦未獲邀報名。

而大型英美傳媒例如日經持有的「金融時報」、「華爾街日報」及「紐約時報」等，則悉數獲邀。據了解，有大型美國傳媒甚至收到政府新聞處主動提醒報名。

政府新聞處表示，因應最新疫情 、保安要求、各項活動的場地條件等因素，制訂有關慶回歸活動的合適採訪安排，獲邀請報名的傳媒機構數目因而有所限制。

據報導，1989年起擔任台灣中視駐港記者的李錦華說，過去從未缺席回歸採訪，慨嘆中視在台灣被視為親中「紅媒」也被拒。他憶述自己1996年來港採訪首屆特首選舉亦一度被拒，當時向當局爭取，稱「一國兩制不是向台灣做示範作用嗎」，其後獲准採訪。

對於港府以防疫為由未發出採訪邀請，有受影響記者說自己曾採訪北京冬奧、國務院 總理李克強等主持的中外記者會，全部均有嚴格防疫規則，「中央政府完全可邀請外國傳媒」，「我認為香港政府也應可做到」。他又質疑，電視台可派20人，但當局向其機構提供一個位置都不行，認為是不可思議。

另據香港01報導，國務院港澳辦副主任黃柳權昨日在一個活動上以視像致辭，指中央在香港回歸25年來，堅定不移落實「一國兩制」方針，香港市民享有的權利和自由是前所未有。據了解，黃柳權目前已經身處香港，相信是為了處理「七一」回歸相關工作，相信領導人很大機會來港。

黃柳權雖沒有現身論壇，但據悉他已經來到香港，其視像致辭在中聯辦內拍攝，相信今次來港是為了處理七一回歸的準備工作。今年是回歸25周年，政界關注國家領導人會否來港，主持新一屆政府的就職典體，但近日本港疫情升溫，政府至今未公布七一當日活動詳情。