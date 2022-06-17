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藝發局修改選制 16選委「把關」 遭轟「等同沒選舉」

香港新聞組／香港17日電

繼選委會、立法會和特首選舉改制以符合中央的「愛國者治港」原則，據明報報導，年底換屆的藝術發展局，其民選委員選舉亦會修改規則，由目前業界提名，改為須分別獲「體育、演藝、文化及出版界」其中16名選委的一人，以及界別指定114個團體中的兩個團體提名。遭業界人士質疑收緊提名等同「不會有選舉」，並認為藝發局事前應公開諮詢業界。

報導指出，民政局發言人表示，新安排與選委會及立法會選舉安排相適應，「盡量維持推選制度的認受性和代表性」。並稱相信16名選委推選時能作合理判斷。

此外，藝發局內部正研究設立機制，處理可能涉國家安全的資助撥款申請，並有權抽起申請。報導說，藝發局主席王英偉表示，藝發局一向有審視撥款申請，但承認藝發局作為執行機構，「港區國安法」生效後「意味有新的標準要遵從」。

有不願具名的資深文藝界人士質疑，在國安法下，還會否有人提出所謂的敏感作品，「還是本來不敏感作品，都被視為敏感？」

另一不願具名戲劇工作者認為，相關審查制度是很大倒退，憂慮劇團為「保台前幕後的飯碗」或會加強自我審查。他指出，戲劇本質不能局限於歌舞昇平，而是要與社會接軌，促請當局提供明確指引，否則擔心日後涉及「撐傘」情節不能公演，甚至舞台上穿著黑色服裝也會「踩界」。

提名 港區國安法

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