港府大換血？李家超班底3司15局人選曝光 聶德權不在名單內

香港候任特首李家超新班子完整名單外流，一批建制派人物上榜進港府。（中通社）

距第6屆港府班子上任還有不到兩周時間，昨再流傳香港 候任特首李家超新班子完整名單，香港頭條日報率先披露3司15局主要官員名單，顯示港府將大換班，三名主要司長只有財政司長留任，一批建制派人物上榜進港府。

綜合晴報、香港01報導，其中林鄭月娥「愛將」、公務員事務局局長聶德權，將不會加入李家超班子，其空缺由公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵出任。該局一向由公務員任局長，直到聶在前年破例。

「三朝元老」邱騰華亦傳離開政府，商務及經濟發展局局長一位由大灣區航空公司（GBA）董事及行政總裁丘應樺接替，丘稱暫不評論。

另傳新民黨主席葉劉淑儀將成為行會召集人，民建聯主席李慧琼及工聯會會長吳秋北亦將加入行會。

除司局長外，也有另一個較令人意外的人名流出，指現任立法會選委界議員、資深會計師林智遠將會出任審計署署長。他今日照常出席立法會會議，但拒絕回應相關傳聞。

林智遠曾任香港華人會計師公會會長、香港會計師公會副會長，也出任過多項公職，包括強積計畫上訴委員會委員、交通諮詢委員會成員等，與個別官府中人相當友好，包括同為會計界出身的財政司司長陳茂波。

由林鄭提拔的運房局局長陳帆曾傳留任，但拆局後料運輸及物流局由發展局前常秘林世雄接掌，建築署署長何永賢則出任房屋局局長。同樣由林鄭邀入「熱廚房」的勞福局局長羅致光，近期疑似在網誌談離別感受，一度傳由社署署長梁松泰接任，但昨午傳出由勞工處處長孫玉菡出任。現任保安局常秘葉文娟傳將任特首辦主任。

另多位立法會議員傳將入閣，如張國鈞任律政司副司長，工聯會麥美娟和城大學者孫東分別接掌民政及青年事務局與創新科技及工業局。日前立法會在政府重組 方案表決投票 時，剛好3人都缺席投票。麥昨解釋是當時另有工作，指外界毋須揣測；孫則稱目前要專注議員工作，有新消息要待候任特首李家超公布。

林鄭卸任後可獲政府提供辦公室，但位於堅尼地道的前任特首辦公室已達容量上限。行政署指，正準備在金鐘太古廣場為林鄭設前任特首辦，規模及編制將與現時標準相若。