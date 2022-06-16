賭王二太病逝 藍瓊纓曾諷四太：通臂猿猴無法與齊天大聖比

藍瓊纓（左）是何鴻燊（中）第二任太太。（取材自微博）

已故澳門 賭王何鴻燊二太太藍瓊纓11日因癌症 於養和醫院病逝，享年79歲。

綜合中通社、香港 01報導，藍瓊纓出生於將門世家，家世顯赫，祖父藍蔭南是少將，父親藍建儀曾是抗日大隊長。她14歲完成學業後不久獲何鴻燊按《大清律例》正式迎娶入門，深受丈夫寵愛的她，時常隨賭王參加慈善和社交活動。兩人翩翩起舞時舞姿動人，被喻為「舞王」、「舞后」。

在何鴻燊的四位太太中，以她身家最豐厚。藍瓊纓與何鴻燊育有1男4女，其中長女何超瓊是信德集團行政主席，二女是澳博控股主席何超鳳，三女是信德集團執行董事何超蕸，四女則是歌手兼電影製作人何超儀，而兒子何猷龍則是新濠國際主席。

藍瓊纓隨父親定居香港後邂逅賭王何鴻燊，年僅14歲的藍瓊纓便嫁給了何鴻燊，自此結下一生的緣份。1957年何鴻燊迎娶了藍瓊纓，何鴻燊就是喜歡藍瓊纓的不吵不鬧，直至1997年何鴻燊身邊出現梁安琪（四太），藍瓊纓對於梁安琪的愛得高調，只隔空與梁安琪過招：「通臂猿猴無法與齊天大聖相比」。

藍瓊纓把自己比喻為猴王，而把梁安琪比喻為通臂猿猴，即是猴子眾多，但猴王只有一個，諷刺梁安琪的地位不合法。而梁安琪亦隔空回應：「何太只有一位，齊天大聖本事再大，也飛不出如來佛祖的五指山」。

各房太太的火藥味亦日益漸濃，兒子何猷龍更出面保護媽媽藍瓊纓，最後被何鴻燊制止各房的鬥爭。藍瓊纓後來亦定居加拿大，遠離紛爭，所以藍瓊纓被喻為何鴻燊最寵愛的妻子。

2020年5月26日，港澳知名愛國企業家、第9屆至第11屆全國政協常委何鴻燊在香港養和醫院逝世，享年98歲。