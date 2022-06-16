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香港相隔逾2月確診再破千 增4院舍爆疫

香港新聞組／香港16日電
香港15日新增1047宗新冠病毒陽性病例。其中，香港培正中學田徑隊日前在何文田太平道食美軒餐廳聚餐，有60多人出席，當中有6名學生染疫。圖為何文田太平道食美軒餐廳。(中新社)
香港15日新增1047宗新冠病毒陽性病例。其中，香港培正中學田徑隊日前在何文田太平道食美軒餐廳聚餐，有60多人出席，當中有6名學生染疫。圖為何文田太平道食美軒餐廳。(中新社)

香港昨日新增1047宗新冠肺炎確診個案，這是相隔兩個多月以來，再次出現單日確診個案破千。平息多時的院舍疫情也再起波瀾，單日多4間院舍爆疫，敲響疫情反彈的警號。衛生防護中心承認疫情明顯出現反彈，但未有證據顯示有爆發性或呈幾何級數上升。

文匯報報導，多名防疫專家昨日表示，為免疫情一發不可收拾，港府必須防微杜漸，在疫情進入升軌之初遏止，專家建議從四方面包括收緊防疫措施，多做核酸檢測，加強個案追蹤，及嚴防輸入個案，以避免疫情失控的困局。

昨日確診個案重逾千宗，包括971宗本土感染個案、76宗輸入個案。對於衛生防護中心前日起將本地個案與輸入個案分開呈報。

對於每日確診總數字在過去兩星期逐步上升至逾千宗，歐家榮表示，現時是第五波反彈，並未踏入第六波，個案上升是預計之內，但無證據顯示有爆發性或幾何級上升，由5月、6月初至今都是緩慢上升。他表示，由於社區內傳播增加，港府已宣布收緊部分措施。

多位防疫專家均表示有必要再進一步有限度收緊防疫措施，但並非一刀切要相關處所停業。呼吸系統專科醫生梁子超亦表示，港府有需要針對性地收緊防疫措施，建議高風險場所的員工均需每日進行快速抗原測試，而非現時每三天一次。而酒吧內其實有不少防疫規定，包括顧客不飲食時必須佩戴口罩、場內不能有表演活動等，部門必須加強巡查，嚴格執法，防止有酒吧或顧客違規。

專家們亦建議必須加強個案追蹤，梁子超認為不應忽視第二代甚至第三代傳播的追蹤，有能力時必須盡快進行。帶有變種病毒株患者的追蹤工作更必須快速，否則若出現大規模傳播，有機會導致疫情一發不可收拾。

疫情 防疫 變種病毒

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