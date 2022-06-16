香港特首：不會就施政向港人道歉 只為夫、兒犧牲致歉
香港行政長官林鄭月娥任內推動修訂逃犯條例，引發「反送中」抗爭運動，她接受彭博訪問時拒絕向香港人道歉，表示只會向丈夫及兒子道歉，並指不會尋求美國解除對她的制裁。
2019年港府推動修訂逃犯條例，爆發史無前例的「反送中」抗爭運動，迄今造成逾萬人被捕、逾千人被檢控，不少年輕人入獄。
彭博14日刊登林鄭月娥的訪問。即將卸任的林鄭被問到會否就任內任何事情向港人道歉時，表示「不會」，並表示想向丈夫及兒子道歉，因為他們為支持她服務香港及將香港建設成中國的一部分而犧牲。
林鄭先前因實施「港區國安法」而被美國制裁，也承認自己改用現金支付薪酬。她在訪問中表示，現時仍然以現金支付薪酬，將來會以同樣方式領取退休金。
她更說，不會尋求美國解除對她的制裁，她不常到美國，也沒有資產在美國，「我希望有一天美國會知道他們做錯了，會糾正他們的錯誤」。
林鄭又罕見地承認港府在抗疫做得不足、新冠防疫政策未能達標，她表示本可以通過更強而有力的疫苗接種政策來防止老年人死於新冠疫情。她說：「回想起來，如果你問我若我們一開始就採取更積極的措施、更好地保護老人，尤其是在養老院，那麼我們可能會看到更少的死亡人數。 」
香港跟隨中國採取「動態清零」策略，至今未完全開放邊境，嚇走不少外資及原來在香港工作的外籍人士。
林鄭承認，要入境者在檢疫酒店隔離七天會削弱香港作為國際金融中心的地位，但要達到對中國大陸及海外開放兩個目標下，不太可能將酒店隔離改為居家隔離。
她堅稱香港仍然有吸引力，也沒有因政策導致人口大量流失。她兩個兒子都不在香港居住，與香港的吸引力無關。
被問到俄羅斯因入侵烏克蘭遭剔出美元系統，港元與美元掛鉤的安排是否需要重新思考，林鄭表示，沒有理由要改變聯匯制度。
對於她的港府政策導致香港出現60年來最快的人口下降，林鄭月娥不以為然，稱「香港仍然非常具有競爭力」並補充說「追根究底，人口的流入和流出是這座城市繼續具有吸引力的原因」。
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