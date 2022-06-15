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中國視角？香港最新公民教科書：香港不曾是英國殖民地

編譯張君堯／綜合報導
香港主權於1997年由英國歸還給中國，不過「南華早報」報導，隨著北京試圖加強對香港的控制，新的教科書將告訴香港學生「這座城市從來都不是英國的殖民地」。（路透）
香港主權於1997年由英國歸還給中國，不過「南華早報」報導，隨著北京試圖加強對香港的控制，新的教科書將告訴香港學生「這座城市從來都不是英國的殖民地」。（路透）

香港主權於1997年由英國歸還給中國，「南華早報」報導，隨著北京試圖加強對香港的控制，新的教科書將告訴香港學生「這座城市從來都不是英國的殖民地」，英國只是在香港實行殖民統治，中國從未放棄對香港的主權 。

報導指出，共6套新「公民與社會發展教科書」在網路上發布，提供香港學校選擇給今年9月的中四學生使用，其中3家出版商編寫、共4套教科書中寫道「中國政府從未承認19世紀讓英國控制香港的不平等條約」，還堅持政府對2019年大規模抗議活動的立場，並將其歸咎於「外部力量」。

這4套新教科書都以「香港從來都不是英國的殖民地，因為中國政府從來沒有承認不平等條約，也沒有放棄對這座城市的主權」為論述，更提到「1972年中國提出要求後，聯合國已把香港從殖民地列表中移除」。

香港本於2009年首次推出通識教育，旨在提高高中生的社會意識和批判性思維能力，但在親北京的陣營指責該主題在2019年的抗議活動中激化青年之後，通識教育去年被進行大修。新科目於去年9月推出以取代通識教育，其教學大綱側重於國家安全、身分、合法性和愛國主義。

資深中國歷史教師指出，1990年代及之前的香港教科書大多將香港稱為「英國殖民地」，但逐漸被英國在1997年之前對香港「實行殖民統治」的說法所取代，而教育官員在去年的新課綱簡報會上明確表示「香港不是殖民地，這個觀念需要傳授給學生」，而修改後的主題只是採用「中國視角」。

與此同時，教科書還對北京當局在2020年對香港實施全面國家安全法，以此禁止分裂、顛覆、恐怖主義和與外國勢力勾結等行為。其中一本由「Aristo Educational Press Ltd」出版的教科書稱「反對派和分裂主義團體公開挑戰中央和地方政府，要求外國勢力干涉香港事務並對香港實施制裁」。另一本由現代教育研究會出版、共計121頁的教科書則提到「國家安全」超過 400 次，並稱由於2019年香港發生嚴重暴力活動，立法是出於「緊迫性」而實施的。

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