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香港增849確診 進酒吧須先24小時快測陰性

香港新聞組／香港15日電
香港市民16日起進入酒吧須出示24小時內新冠病毒快速測試陰性結果。（中新社）
香港市民16日起進入酒吧須出示24小時內新冠病毒快速測試陰性結果。（中新社）

香港昨日新增849宗確診個案，酒吧和學校等感染群組持續增加，涉及Omicron新亞系變異病毒的本地個案再多25宗。食物及衛生局局長陳肇始表示，預料月內每天新增確診個案可能破千，故現行社交距離措施將延長至本月29日，而個別措施會「加辣」，包括由明日開始，進入酒吧者必須出示24小時內有效的快測陰性證明。

文匯報報導，陳肇始表示，涉及變種病毒的個案，患者若與同住人士共用廁所等設施，會被送往指定地點隔離，醫管局已做好重啟隔離設施、增加隔離病床及人手的預案。酒吧業協會歡迎新措施，認為可保障顧客及員工的安全，但關注有顧客可能會出示偽造的快測陰性證明。

個別酒吧群組昨日繼續擴大，中環Racks City及上環FLM酒吧分別再多一人及4人染疫。由酒吧復業至今，先後已出現6個酒吧群組，超過350人受感染。食環署和警方過去周末巡查266間餐飲處所，發現有酒吧負責人和顧客未有遵守社交距離措施，當中38間餐飲處所會被檢控。

陳肇始表示，香港第五波疫情有反彈趨勢，本月內每天新增確診個案勢破千，故港府在延長現行社交距離措施至本月29日的同時，必須額外加強一些處所的防疫要求。她宣布，由明日起所有酒吧、夜總會及夜店的顧客，在進入處所前須出示24小時內快測陰性結果證明，否則不能進入。

食環署署長楊碧筠表示，顧客進入酒吧及夜店等處所時須出示24小時內做的快測照片證明，照片必須顯示顧客的姓名、陰性檢測棒，以及檢測日期時間。根據現行規定，酒吧從業員需3天快測一次，酒吧經營者有檢查快測結果的經驗。

倘顧客故意「造假」，出示他人的陰性快測棒，店方需要負上刑責嗎？楊碧筠說：「執法人員會根據當時情況考量，如果處所負責人已做了一切可行措施的話，就不需要過分憂慮。」

社交距離 檢測 香港

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