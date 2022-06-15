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香港故宮門票預售 首日售逾4萬張 下月免費票搶光

香港新聞組／香港15日電
香港故宮文博館將於7月2日開放。（新華社）
香港故宮文博館將於7月2日開放。（新華社）

香港故宮文化博物館將於下月2日向公眾開放，門票昨日開始售賣，反應熱烈，記者實測發現早上10時網上開售前已有大批市民等候，開售一刻，網頁顯示已要等候約一小時，中午高峰期的排隊人數更高達近8000人。

大公報報導，為免開幕初期公眾需長時間排隊而造成不便或混亂，香港故宮開幕首3個月不設現場售票服務，市民只能透過網上購票。

西九文化區管理局表示，昨日截至傍晚6時，經不同購票平台已售出或預訂逾4萬張票，占首月可供預訂14萬張門票的大約3成，7月分所有星期三免費參觀時段均已預約額滿。昨晚網頁顯示，首三個周末的120港元（約15.2美元）特別展覽門票已接近售罄。

記者昨日上午9時打開香港故宮的官方網頁時，畫面顯示前面已經有198人等待進入網站，記者等候了6分鐘，才成功進入網站。上午10時正式開售門票時，頁面自動跳轉向購票頁，但畫面顯示，需輪候一個多小時方能購買，前面已有數千人在等候。記者實際等候了大約40多分鐘後，成功進入網頁購票。

香港故宮門票14日開賣反應熱烈，至傍晚6時，經不同購票平台已售出或預訂逾4萬張票...
香港故宮門票14日開賣反應熱烈，至傍晚6時，經不同購票平台已售出或預訂逾4萬張票。（中新社）

中午時段是售票排隊高峰期，記者於大約12時再登入香港故宮的官網，顯示前面有7835人在排隊，記者等候60分鐘才能進入頁面。值得留意的是，網頁上有提醒，當輪到時，若在10分鐘內沒進入網站，須重新排隊輪候；而在購票頁面選擇了參觀日期與時間後，網頁便開始計時，須於30分鐘內完成購票程序。

另據文匯網報導，兩岸三地博物館交流，香港再釋積極訊號。身兼全國人大港區代表的香港故宮董事局主席陳智思近日公開表示，期望未來可以跟台北故宮合作。

陳智思日前透露，除了7月2日的開幕展覽之外，已緊接安排未來的展出，目前與各地共70間博物館有合作安排，亦有本地收藏家捐贈展品，「更期望未來可與台灣故宮博物院合作」。他表示，若香港故宮博物館營運成功，可以吸引全球入場人士，將來可以考慮擴建，但是要再物色資金來源。

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