助青年就業創業 香港候任特首李家超設民青局

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 候任特首李家超表示，香港新一屆政府將設立民政及青年事務局，專注推動青年發展；外界相信，設立青年局與大批青年參與「反送中 」運動有關。

文匯報報導，香港職業訓練局與瑰麗酒店集團昨日簽署備忘錄，推動首個學徒環球實習計畫。李家超致辭時表示，新一屆政府將設立民政及青年事務局，專注推動青年發展，制訂整體的青年政策和青年發展藍圖，為青年健康成長和多元發展設定政策目標，創造青年上流機遇，包括協助青年就業、創業和發展。

李家超在啟動禮上致辭表示，「瑰麗同行」旨在推動香港青年發展和職業專才教育 ，和自己政綱強調的「同建關愛香港共融社會，增加青年上流機會」是一致的。他認為，培育多方面人才，讓青年在傳統教育以外能夠裝備自己，實現夢想，是加強香港競爭力的重要元素。

2019年中香港爆發「反送中」運動，數以萬計青年參與其中上街示威遊行，與防暴警察衝突，為的是爭取民主普選，其後運動出現「港獨」主張。對於有大批青年在運動中提出「港獨」口號，北京方面高度關注，認為香港的青年教育出現問題，在制定「港區國安法」予以壓制之餘，也要求港府處理好青年問題，為他們創造機會。

另據明報報導，李家超認為，培育多方面的人才，在傳統教育以外讓青年裝備自己、實現夢想，是加強香港競爭力的重要元素，稱計畫推動青年發展和職業專才教育，與他的政綱強調建立共融社會和增加青年上流機會一致。