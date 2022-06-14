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港罕見意外 吊船工人疑鋼纜斷裂 自20樓墜亡

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港島半山干德道豪宅聯邦花園，昨晨發生導致兩死的嚴重工業意外。一艘臨時吊船在聯邦花園20樓高處，懷疑因鋼纜突然斷裂急墜而下。當時正在吊船上進行機件性能檢測的兩名工人同告墜地，當場死亡。警方列作致命工業意外處理，正聯同勞工處、機電署調查事故原因。

綜合文匯報、明報報導，勞工處同時向有關承建商／雇主發出「暫時停工通知書」，又表示若調查發現有違例事項，定會依法處理。有業界人士稱吊船除了主鋼纜，亦有後備鋼纜共4條，很難同時全部斷裂，當主鋼纜斷裂或吊船傾斜，安全裝置會自動啟動；工人亦須佩戴獨立救生繩以防墜下，即使鋼纜斷裂，救生繩應保護到工人，形容今次意外罕見，促請勞工處徹查意外原因，防止同類意外再次發生。

兩名男死者分別為52歲李耀輝及56歲翁偉文。他們被發現高處墜下後，頭部爆裂、手腳骨折扭曲，救護員經檢驗證實即場死亡。

現場為港島半山干德道41號聯邦花園1座倫敦閣。消息指，屋苑近日擬進行外牆工程，一間吊船公司早前到倫敦閣裝置臨時吊船，昨日由一間公證行派員到場檢查吊船。

事發昨晨約11時許，有指兩名死者當時在天台教導兩名工人使用吊船，當兩名死者進入吊船後，吊船在約20樓高處其中一條鋼纜突然斷開，兩人各自身上扣在天台的安全帶因未知原因亦同時斷裂，與吊船一同墜落地面，跌在一輛搭棚工程車及黑色私家車旁，發出巨響。吊船應聲毀爛，零件及鋼纜等雜物四散，李及翁則倒臥地上，重傷昏迷。救護員到場證實兩人已經死亡。當時，大廈對開未有其他人經過，否則後果不堪設想。

工聯職安健協會昨日在事故發生後發表聲明，對事故深表遺憾並向死者家屬致以深切慰問。協會將盡力為死者家屬提供支援協助及情緒輔導，並強烈要求勞工處盡快展開深入調查及公開報告。

香港建造業總工會強調，近月香港已接連發生多宗奪命工業意外，該會要求勞工處認真汲取各類工業意外帶來的沉重教訓，盡快檢討勞工處自身監管及執法上漏洞，從速修補不足之處。

勞工 香港 檢測

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